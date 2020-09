Thomé neto tem candidatura oficializada para prefeitura de Autazes

O vereador foi oficializado como candidato a prefeitura do município | Foto: Divulgação

Autazes- O Vereador Thomé Neto (PTB) teve a candidatura a prefeitura de Autazes, homologada, ao lado do vereador Emilson Sales (PP), como vice, homologada na noite de segunda-feira (14). O evento contou com presença dos deputados Roberto Cidade, Presidente Municipal do Partido Verde (PV) e Alessandra Campêlo (MDB), além do Presidente Estadual do PTB, Ricardo Francisco.

Em seu discurso o deputado Roberto Cidade (PV) lembrou que enviou R$ 600 mil em emendas parlamentares para Autazes.

Thomé Neto ao agradecer o apoio da família e de quem acredita no projeto para Autazes disse que chegou o momento de servir o município.

“Meu pai sempre me ensinou a fazer as coisas corretas e meu avô sempre me dizia que eu tinha um potencial político. Eu fui caminhando, fiz faculdade e trabalhei durante os quatro anos da faculdade de administração para voltar qualificado construir minha própria história servindo meu município”, disse..

Na oportunidade foram homologadas as candidaturas ao cargo de vereador do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Verde (PV) e do Partido Progressista (PP).

*com informações da assessoria

