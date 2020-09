Podemos anuncia Negão e Wilker em chapa à prefeitura de Manaus

Aos 80 anos, Amazonino afirma que tem muito a fazer pela cidade de Manaus e sua experiência vai colaborar para esta gestão | Foto: Divulgação

Manaus- Confirmada a candidatura de Amazonino Mendes para a prefeitura de Manaus pelo partido Podemos. Com o lema: "Juntos Podemos Mais", o anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (16), durante convenção transmitida pelo Facebook que, também divulgou a na candidatura, o deputado estadual e presidente do Podemos no Amazonas, Wilker Barreto.

Aos 80 anos, Amazonino afirma que tem muito a fazer pela cidade de Manaus e sua experiência vai colaborar para esta gestão. Em seu discurso, ele falou sobre a atual situação do país e da capital amazonense, sobre sua história na política e seus feitos à cidade.

Afirmou ainda que está preparado para assumir o cargo de prefeito, e que conta com o apoio do parceiro Wilker nesta luta em prol da população manauara. Entre as novas promessas de projetos que beneficiam a cidade, Amazonino citou a ação da carreta da mulher extinta na capital e as obras do complexo da Ponta Negra.

“Estamos vivendo momentos estranhos nessa vida. Houve um grande distanciamento causado pela pandemia. Pertenço a classe média, levo uma vida normal. Mas tem muita gente que está sofrendo sem ter onde morar e com dificuldades para manter o alimento. Crise causada pelo desemprego pós-pandemia. A história existe para nós aprendermos. Tenho legitimidade e vivência na política local. Não estou por aqui por dinheiro, estou pelo povo”, destacou Amazonino.

Pré-candidato a vice-prefeito

Antes de ser anunciado como vice do Negão, o deputado Wilker Barreto falou sobre a importância do partido em receber Amazonino. Para ele, não há político mais capacitado para assumir a prefeitura da cidade.

“Precisamos de alguém para arrumar a casa. Manaus contará com recursos Federais para enfrentar problemas no transporte coletivo, saneamento básico e infraestrutura. O desafio será vencido com muito suor. Esta prefeitura precisa de carinho e atenção, não tenho dúvida que Amazonino sabe cuidar do povo. Ele é o melhor para Manaus”, destacou o pré-candidato a vice-prefeito.

Outras autoridades

Devido a pandemia, a convenção foi transmitida pelos canais do partido Podemos no YouTube e pelos perfis nas redes sociais. Na solenidade estavam presentes, o Senador da República Eduardo Braga, Deputado Estadual, Wilker Barreto, o coordenador do partido na região Norte, Murilo Oliveira, o deputado estadual, Dermilson Chagas e a representante das mulheres no partido, Renata Seabra.

Na oportunidade, Eduardo Braga anunciou seu apoio ao amigo Amazonino e destacou o motivo: “O MDB do Estado e da cidade vai apoiar Amazonino Mendes. Não é hora de se aventurar ou se arriscar, essa é a hora da experiência. Optamos coligar com o Podemos por Manaus”, declarou o senador.

Trajetória Política

Amazonino tem uma longa experiência na política do Amazonas. Já foi Prefeito de Manaus, Governador do Estado e Senador da República. Em sua carreira como político, ele participou de alguns partidos como Movimento Democrático Brasileiro (MDB) antigo PMDB de 1983 a 1988, Partido Democrata Cristão (PDC) de 1988-1993, Partido Progressista Reformador (PPR) de 1993-1995, Progressistas antigo PPB de 1995-1996, Democratas antes PFL 1996-2007, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de 2007-2011, Partido Democrático Trabalhista (PDT) de 2011-2019 e atualmente está no Podemos (2020-presente).

