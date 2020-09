Alessandra destaca boa colocação do Amazonas no Ideb

| Foto:

Manaus - A notícia de que o Amazonas é um dos sete que alcançaram metas do Ensino Fundamental foi tema do discurso da deputada Alessandra (MDB) na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta quarta-feira (16).



A meta foi projetada pelo Ministério da Educação (MEC) para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019, nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Os números mostram que a rede pública estadual de ensino superou as metas nacionais colocadas pela avaliação, que acontece a cada dois anos. Nos Anos Finais, os amazonenses obtiveram 4,6 pontos, enquanto a meta estipulada era de 4,5, o que garantiu o 5º lugar no ranking nacional.

Já nos Anos Iniciais, a rede estadual superou em 0,6 a meta de 5,2 definida pelo Ministério da Educação (MEC) para 2019, ao alcançar o resultado de 5,8 pontos. A manutenção desse índice, que é feita a cada dois anos, rendeu ao Amazonas o 9º melhor resultado nacional entre as 27 unidades federativas nessa modalidade.

Para a parlamentar, esse é o resultado do esforço e dedicação conjunta entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), escolas e alunos.

“O Amazonas não só alcançou como também superou a meta estabelecida. Essa é a melhor posição já registrada desde que a avaliação começou a ser feita, em 2005. Isso se deve ao trabalho de alunos, professoras e professores, gestores, equipe administrativa e pedagógica, porteiros, merendeiras e bibliotecários. A escola não é feita apenas por professores e alunos. Parabéns ao governador Wilson Lima pela escolha acertada do secretário Luis Fabian e toda a equipe técnica que, mesmo durante a pandemia, não tem medido esforços para que nossos jovens tenham educação de qualidade”, disse.