PSC oficializa Emerson Melo como vice de Demis na disputa de Beruri

Beruri (AM) - O Partido Social Cristão (PSC) oficializou apoio à candidatura de Demis Magalhães (PSD) à prefeitura do município de Beruri (distante 173 quilômetros em linha reta de Manaus) e confirmou como vice, pela sigla, o empresário Emerson Melo.

O anúncio ocorreu durante convenção partidária presencial realizada no município nesta quarta-feira (16). Na ocasião, foram confirmados também seis nomes para disputar no pleito no cargo de vereador.

Durante o ato, realizado para um número restrito de pessoas, Emerson Melo destacou que irá buscar apoio para melhorar a saúde no município e nas comunidades ao redor.

“O povo de Beruri está cansado de sofrer, de ir nas unidades de saúde e não ser atendido. Nós estamos esquecidos. Mas iremos cuidar das comunidades do interior”, revelou Melo.

Emerson revela que terá um gabinete na prefeitura para atender diretamente líderes comunitários, para entender a realidade de cada bairro e comunidades.

Emerson Melo é presidente municipal do PSC em Beruri e empresário de uma prestadora de serviços.

Beruri

O município de Beruri, pertencente à Microrregião de Coari e à Mesorregião do Centro Amazonense, é conhecido como a “princesinha do Purus” e a “terra da castanha”. Sua população é de 18.579 habitantes, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) feitas em 2016.

PSC no Amazonas

O PSC definiu nomes de candidatos a prefeito em 35 municípios do interior do Amazonas, que irão disputar as eleições municipais deste ano. Sete tentam a reeleição. Já em relação a candidatos a vices, o total são 13 que entram na disputa.

