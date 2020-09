Convenção de prefeito de Autazes causa alvoroço e lotação em balsa

Balsas lotadas e aglomerações foram denunciadas por participantes do evento político | Foto: Reprodução

Autazes – A convenção municipal do prefeito Andreson Cavalcante (PSC), que irá concorrer a reeleição à prefeitura do município de Autazes, na tarde de quarta-feira (16), causou alvoroço e super lotação em uma balsa. A aglomeração fez com que participantes tivessem que mudar de embarcação.

Foram registradas aglomerações em várias embarcações com destino ao local da convenção | Foto: Reprodução

Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver algumas pessoas descendo da embarcação pelas laterais. Participantes gritam e pedem cuidado para não caírem no rio. O fato aconteceu após lotação da primeira balsa que saía do local da convenção.

Veja o vídeo:

Apesar da pouca iluminação, as pessoas pedem cuidado no momento da troca de embarcações | Autor: Reprodução

Testemunhas relatam que uma pessoa caiu na água, mas a prefeitura de Autazes, por meio da assessoria, negou a informação.

"Eles não estavam usando máscaras e também não tinha coletes. Teve aglomeração fora da quadra, onde foi o evento. Estava horrível, tumulto total. Fomos informados que a balsa quase afunda e uma pessoa tinha caído no rio. Estava muito bagunçado", disse um morador do local.

Pessoas aglomeradas em balsa foram registradas nesta quinta-feira (16) | Foto: Reprodução

Vídeos e fotos mostram muitas pessoas dentro da balsa e algumas delas não usam o material indispensável para evitar a contaminação do vírus: a máscara.

Nota

O Partido Social Cristão (PSC), por meio da presidência estadual do partido, informou que o não concorda com qualquer tipo de ato que ponha em risco a vida dos amazonenses, uma vez que estão tomando as medidas cabíveis em relação à prevenção da Covid-19.

“Cada presidente municipal é responsável por seu ato”, disse a assessoria do partido.

De acordo com a prefeitura de Autazes, o evento ocorreu conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Inclusive informaram que tinha uma equipe da saúde na entrada aferindo pressão, entregando máscaras para quem não tinha e disponibilizando álcool em gel.

A prefeitura informou que medidas de saúde foram adotadas no local do evento | Foto: Divulgação PSC

Ainda segundo a assessoria, ninguém caiu no rio e que o fato foi apenas um susto por conta da lotação. Parte das pessoas que estavam na embarcação foram transferidas para outro transporte e que o fato de ter lotado é que muitos optaram por ir na primeira balsa.

Leia mais:

Thomé Neto tem candidatura oficializada para prefeitura de Autazes

Câmara aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021