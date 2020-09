PSC oficializa nomes de majoritários no interior do AM

O partido conta com 35 candidatos a prefeito do interior, sendo que sete deles tentam reeleição | Foto: Divulgação/ PSC

Manaus - O Partido Social Cristão (PSC) definiu os nomes de candidatos a prefeitos e vices de 48 municípios do interior do Amazonas para disputar as eleições municipais deste ano. O partido conta com 35 candidatos a prefeito do interior, sendo que sete deles tentam reeleição. Já em relação a candidatos a vice-prefeito, o PSC tem 13 nomes na disputa.



Em Caapiranga (distante a 134 quilômetros de Manaus), os membros da executiva definiram o nome de Tico Braz como candidato a prefeito e Raimundo Martins como vice.

Tico Braz, que já é prefeito de Caapiranga, tenta neste ano reeleição para dar continuidade aos projetos do município. Entre eles estão na área da infraestrutura, educação e saúde, como prioridade.

“Hoje nosso planejamento, se Deus quiser, é estender a orla da cidade até o Cruzeiro, organizando a frente da cidade, como infraestrutura (meio-fio e sarjeta), melhorar a saúde, educação, infraestrutura da cidade na Zona Rural”, ressalta Tico.

O PSC em Caapiranga conta com 70 candidatos a vereadores, sendo que cinco deles tentam reeleição.

Iranduba

O município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital) também já tem seu candidato a prefeito do PSC. O engenheiro elétrico Alain Cruz foi escolhido para representar o partido.

“Sei que os desafios são longos e grandes, mas Iranduba precisa ser construído. Precisamos melhorar a infraestrutura, a saúde, educação e esporte município”, enfatizou o candidato.

Alain tem 50 anos e é natural do município de Benjamin Constant. Construiu seu legado de engenheiro elétrico na Eletrobras Amazonas Energia.

Em seu discurso na convenção, Alain revelou que pretende construir construir uma mini vila olímpica e uma quadra esportiva para tirar os jovens do mundo das drogas.

“Queremos que usem os recursos sem desviar as verbas. Temos muitos problemas, mas temos prioridade também. Temos propostas e vamos buscar juntos fazer a coisa acontecer. Gastar o dinheiro com responsabilidade”, conta.

Presidente Figueiredo

Em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus) a aposta do PSC é o fisioterapeuta Ricelli Pontes | Foto: Divulgação/ PSC

Em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus) a aposta do PSC é o fisioterapeuta Ricelli Pontes que também é vereador do município.



Ricelli foi o vereador mais votado em 2016. Pontes foi funcionário público do município por sete anos. Ele coordenou o serviço de fisioterapia do local.

Suas principais bandeiras que levanta para melhorar Presidente Figueiredo são: a saúde, educação, a infraestrutura e o transporte.

“A saúde do nosso município está debilitada. A educação, o transporte e a infraestrutura estão bem difíceis. Precisamos fazer uma reestruturação dos municípios como um todo. O município está 30 anos abandonado”, ressalta Ricelli.

Anamã

Em Anamã (distante a 166 quilômetros da capital), o PSC escolheu Chico do Belo como candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano | Foto: Divulgação/PSC

Em Anamã (distante a 166 quilômetros da capital), o PSC escolheu Chico do Belo como candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano.



Chico do Belo, 54, é o atual prefeito do município e tenta reeleição este ano

O candidato diz que pretende dar continuidade na área de infraestrutura, assistência social, esporte e agricultura. E que foco maior, principalmente por conta da pandemia, é a área da saúde e educação.

“Já construímos UBS, providenciamos equipamentos para hospital e ambulâncias. Hoje a saúde de Anamã está melhor e nós estamos avançando cada vez mais”, ressalta Chico.

Chico tem 20 anos na política, foi cinco vezes vereador, três vezes presidente da câmara municipal de Anamã e está atualmente dois anos na prefeitura. Foi o prefeito mais votado na eleição suplementar de 2018.

Beruri

O PSC também oficializou apoio à candidatura de Demis Magalhães (PSD) à prefeitura do município de Beruri | Foto: Divulgação/PSC

O PSC também oficializou apoio à candidatura de Demis Magalhães (PSD) à prefeitura do município de Beruri (distante 173 quilômetros em linha reta da capital amazonense) e confirmou como vice, pela sigla, o empresário Emerson Melo .



Emerson destacou que irá buscar apoio para melhorar a saúde no município e nas comunidades ao redor. “O povo de Beruri está cansado de sofrer, de ir nas unidades de saúde e não ser atendido. Nós estamos esquecidos. Mas iremos cuidar das comunidades do interior”.

Emerson revela que terá um gabinete na prefeitura para atender diretamente líderes comunitários para entender a realidade de cada bairro e comunidades.

Melo é presidente municipal do PSC em Beruri e empresário de uma prestadora de serviços.

Manaus

O PSC oficializou 62 candidatos para vereador em Manaus. Dos 62 candidatos a vereadores de Manaus, 19 são mulheres e 43 homens. São indígenas, portadores de deficiência, jovens, conselheiros, médicos, líderes comunitários, pastores, advogados, jornalistas, professores e entre outros representantes de diversos setores.

A sigla não lançou nenhum candidato à prefeitura de Manaus e nem vai apoiar formalmente nenhum outro candidato.

Confira a lista completa de majoritários no interior do Amazonas:

Candidatos a prefeito no interior do AM

1. Novo Airão - Frederico Junior

2. Itacoatiara - Mario Abrahim

3. Santo Antônio do Içá - Antunes Ruas

4. São Paulo de Olivença - Ze Carlos

5. Presidente Figueiredo – Ricelli Pontes

6. Amarutá - Dr Bruno

7. Anamã - Chico do Belo

8. Barcelos - Radinho

9. Boca do Acre - Luciana Melo

10. Caapiranga - Tico Braz

11. Canutama - Jose Roberto

12. Coari - Robson Tiradentes

13. Iranduba - Alain Cruz

14. Japurá – Oneide

15. Novo Aripuanã- Peixotinho

16. Alvarães - Lucenildo Macedo

17. Apuí- Marcos Lise

18. Autazes- Anderson

19. Humaitá– Dedei Lobo

20. Maraã - Manoel Nascimento

21. Barreirinha- Luiz Picanço

22. Itapiranga - Nadiel Serrao

23. Silves - Cel Orleans

24. Atalaia do Norte - Denis Paiva

25. Boa Vista dos Ramos – Eraldo Trindade

26. Manacapuru- Angelus

27. Maués- Junior Leite

28. São Gabriel da Cachoeira- Edilson Gonçalves

29. Urucará- Ulisses Guimaraes

30. Tapauá- Gamaliel Almeida

31. Benjamin Constant- Xeruca

32. Carauari- Manoel Tiago

33. Codajás – Carequinha

34. Envira- Joandre

35. Nova Olinda - Maurício Maciel

Candidatos a vice no interior do AM

1. Itamarati -Raimundo Fiesca

2. Parintins- Nega

3. Santa Isabel do Rio Negro- Orlandino

4. Juruá – Leland

5. Tonantins- Suelen Ribeiro

6. Borba- Paulo Antonio

7. Eirunepé -Tião

8. Manaquiri- Clice Freire

9. Rio Preto da Eva - Ruberval

10. Urucurituba – Rodrigo Souza

11. Careiro da Várzea- Raimundo Melo

12. Lábrea- Mabi

13. Beruri- Emerson Melo

Reeleição

1. Maués- Junior Leite

2. Autazes- Anderson

3. Boa Vista dos Ramos – Eraldo Trindade

4. Novo Airão - Frederico Junior

5. Caapiranga - Tico Braz

6. Anamã - Chico do Belo

7. Japurá – Oneide

*Com informações da assessoria

