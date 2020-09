PSC lança Manoel Thiago como gestor do município de Carauari (AM)

| Foto: Divulgação/assessoria

Carauari- O Partido Social Cristão (PSC) anunciou durante convenção, o candidato a prefeito, Manoel Thiago e como vice, Andrey Cabral em Carauari. O município que fica na mesorregião Sudoeste do Amazonas, encerrou as convenções que antecedem às eleições 2020 nesta quarta-feira (16). No discurso, Thiago destacou a importância de ser filho da terra e conhecer bem as problemáticas da região, e afirmou está preparado para assumir o cargo. Líderes políticos do município, declararam apoio para esta candidatura.

A solenidade aconteceu neste domingo (13), com medidas de prevenção contra a Covid-19, segundo a assessoria. Na convenção estiveram presentes, o presidente do partido no município, Miberval Jucá e apoiadores do PSC. Em seu discurso, Manoel Thiago explanou sobre o carinho e gratidão que possui pelo povo carauariense.

"Meu desejo hoje é retribuir ao povo de Carauari todas as oportunidades concedidas a mim com trabalho sério. Quero fazer uma administração que gere oportunidades de trabalho, de melhoria de vida ao povo de Carauari e faça a minha cidade crescer. Faremos a economia se desenvolver investindo no setor primário e garantir os direitos da população. Quero ver a minha cidade crescer”, declarou e pré-candidato.

O pré-candidato a vice-prefeito Andrey Cabral é filho de uma grande liderança política da cidade, o ex-prefeito Francisco Costa dos Santos. Esta campanha inicia sua carreira política na cidade, e dar continuidade há um trabalho que começou a tempos atrás.

“Estou entrando na vida política pela primeira vez. Apesar de sempre trabalhar no meio e já ter ficado a frente da representação de Carauari, em Manaus. Vamos trabalhar juntos em prol de uma cidade melhor e de uma gerência da prefeitura respeitada pelo povo”, explicou Andrey.

O pré-candidato a prefeito Manoel Thiago (camisa de cor verde) e como vice Andrey Cabral (camisa cor de rosa) em Carauari | Foto: Divulgação/Assessoria

Perfil do candidato

Manoel Thiago é filho da terra, nascido no seringal São Romão, município de Carauari. Passou a infância e adolescência na comunidade ribeirinha Xibauá. Até os 16 anos foi agricultor, pescador e seringueiro junto com pai. Aos 18 anos veio com sua família para a cidade de Carauari e conseguiu um emprego no Porto Urucu.

Com 20 anos iniciou sua trajetória como empresário, dono de um pequeno mercadinho. Empreendedor nato, já recebeu o prêmio de melhor empreendedor do ano com os requisitos de bom atendimento e qualidade nos serviços prestados à cidade Carauari, com base em pesquisa junto à população.

Atualmente, atua como proprietário de uma rede comercial prestando serviços à população de carauariense. Foi presidente da Associação dos Comerciantes do município por oito anos, e deixou a presidência para concorrer às eleições municipais em 2020.

Leia Mais:

PSC oficializa nomes de majoritários no interior do AM

Ministro do Turismo testa positivo para Covid-19 nesta sexta-feira(18)