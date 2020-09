PSC Jovem realiza ação voltada para o ‘Setembro Amarelo’ na Ponte Rio

Durante a ação, os voluntários receberam depoimentos de tentativas de suicídio | Foto: Divulgação

Manaus - No mês de setembro, dedicado à Prevenção do Suicídio, o Partido Social Cristão Jovem (PSC Jovem), no Amazonas, realizou várias ações que têm como objetivo principal chamar a atenção dos moradores de Manaus para a campanha que tem como foco principal a “Valorização da Vida”. A última foi realizada neste sábado (19) com uma panfletagem e adesivagem na Ponte Rio Negro, localizada na Zona Oeste de Manaus.



A presidente estadual do PSC Jovem Amazonas, Alessandra Castro, destacou que a última ação alcançou 300 carros que foram adesivados.

“O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do tratamento de pessoas com transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar e/ou abuso de substâncias, os quais são os principais motivos de mais de 96% dos casos de suicídio, segundo o Ministério da Saúde”, ressalta.

Alessandra alertou sobre as pessoas que moram dentro da mesma casa e precisam de ajuda e os familiares não percebem.

“Vamos cuidar da saúde mental. Vamos nos preocupar com o próximo, olhar para quem está muitas vezes dentro da nossa casa, para depois não ser somente um ‘Eu deveria ter feito”, alerta.

Durante a ação deste sábado (19), os voluntários receberam vários depoimentos de pessoas que já tentaram tirar a própria e desistiram. Duas mulheres ainda relataram para os voluntários que, ainda pensam em fazer um mal consigo mesmas, por causa de amores não correspondidos. Os jovens do PSC Jovem falaram palavras de incentivos para mudar a ideia destas pessoas.

As ações estão sendo feitas com todas as medidas de segurança, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel, para prevenção contra o Coronavírus.

