Joelson Silva comemora anúncio de pavimentação da BR-319

O presidente da CMM destacou que o Governo Federal irá cumprir o que foi prometido em gestões anteriores | Foto: Divulgação/CMM

Manaus - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota) comemorou o anúncio da pavimentação e repavimentação da BR 319, feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta segunda-feira (21). Para Joelson, o governo Bolsonaro está de parabéns por dar esse importante passo que é um sonho da população amazonense, especialmente, de quem vive naquela região e padece com a falta de pavimentação em trechos perigosos da rodovia.

“Lembrando que muitos governos prometeram, mas não cumpriram a promessa de pavimentar e repavimentar a BR 319. Eu acredito que, sem exceção, estamos todos ansiosos esperando que, a ligação da cidade ao resto do Brasil e o escoamento de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, pela via terrestre, seja uma realidade”, avalia.

Segundo o ministro, durante a transmissão on-line, o anúncio do resultado da licitação para contratação da empresa responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319, ocorrerá nesta terça-feira (22).

"Não faz sentido ter uma capital com a pujança de Manaus não conectada com o restante do Brasil. Estamos falando do direito de ir e vir. A pavimentação da BR-319 é prioridade do governo Bolsonaro", considerou o ministro.

De acordo com Freitas, a perspectiva é que o trabalho de pavimentação do lote C inicie em 2021, mas nada impede que algumas melhorias sejam feitas ainda este ano. Ele informou que serão pavimentados os primeiros 52 quilômetros, no trecho que vai do quilômetro 198 ao 250. A previsão é que, até 2022, os serviços sejam concluídos em toda a BR 319.

“O ministro não só está de parabéns pelo trabalho que ele está fazendo aqui no Amazonas, mas também em outros Estados. Com pouco recurso, está realizando obras importantes no Brasil inteiro”, evidenciou Joelson Silva.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Presidente da Aleam agradece recebimento de ventiladores pulmonares