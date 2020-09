Marcelo Amil e Dora Brasil registram candidaturas no TRE-AM

O PCdoB optou por caminhar sozinho nas eleições municipais deste ano | Foto: Amanda Monteiro/ Divulgação

O pré-candidato a prefeito do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Marcelo Amil, teve a candidatura registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta segunda-feira (21). A sigla também entregou os documentos de Dora Brasil, pré-candidata a vice.

Todos os documentos e o plano de governo foram entregues ao tribunal. Marcelo Amil explica que o projeto de governo, que traz como bandeira “A Esperança ainda mais viva”, se baseará nos alicerces de políticas públicas progressistas.

“Hoje foi oficializado a minha candidatura para a disputar à Prefeitura de Manaus. Foram entregues todos os documentos necessários, assim como os meus projetos de governo e propostas para as melhorias que Manaus tanto precisa. O que faremos nessa nova fase é deixar nossos objetivos cada vez mais claros porque podemos melhorar essa cidade e a vida das pessoas. Eu que sempre andei de ônibus, sei o que precisa mudar no transporte público, por exemplo. Não adianta colocar mais ônibus nas ruas se não mudarmos as rotas, as paradas ou o modelo de ganho das empresas - que só visam o lucro. Não adianta fazer sempre a mesma coisa. É necessário pensar com inteligência e resolver os problemas”.

O PCdoB optou por caminhar sozinho nas eleições municipais deste ano. O partido terá 62 candidaturas para o cargo de vereador, sendo que destas 19 são compostas por mulheres. As siglas têm até o dia 26 para apresentarem os registros de candidatura à Justiça Eleitoral.

Depois de receber os requerimentos, a Justiça Eleitoral valida a documentação e a encaminha à Receita Federal para emitir o CNPJ. Com o CNPJ e o registro, os candidatos já podem abrir a conta corrente da campanha, ficando aptos para iniciar a arrecadação de recursos após o dia 26 de setembro.

No próximo dia 27, a campanha eleitoral iniciará oficialmente, com a autorização da propaganda eleitoral nos veículos de comunicação, incluindo a internet.

Marcelo Amil entregou o plano de governo | Foto: Divulgação





*Com informações da assessoria