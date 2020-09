PSC lança manifesto em defesa de políticas públicas para a juventude

| Foto: Reprodução

Manaus- O Partido Social Cristão (PSC) lança nesta quinta-feira (24) o "Manifesto pela Juventude", documento que vai orientar todas as candidaturas da sigla às prefeituras nas Eleições 2020 a garantir o cumprimento de direitos e prerrogativas dos jovens brasileiros.

Aprovado pela Comissão Executiva Nacional, o Manifesto pela Juventude reforça, ainda, a necessidade de ampliar e construir novas políticas públicas para os jovens amazonenses.

Por conta da pandemia da Covid-19, o lançamento será feito por meio plataforma digital, às 20h (horário de Brasília), com a participação de todos os diretórios dos 26 estados e do Distrito Federal.

Para a presidente do PSC Jovem no Amazonas, Alessandra Castro, o manifesto da juventude é uma conquista não somente do PSC e sim de todos os estados que agregam o território brasileiro.

“O manifesto trará muitas oportunidades de vida profissional, pessoal e educacional para todos os jovens e principalmente para aqueles que lutaram por políticas públicas voltadas a juventude. Todos esses benefícios ajudarão os brasileiros, assim como o povo amazonense a terem novas oportunidades”, ressalta Castro.

No Manifesto pela Juventude, o PSC Jovem Nacional propõe ações e compromissos com as políticas públicas da juventude, que devem ser incorporadas às plataformas eleitorais dos candidatos e candidatas aos Executivos municipais.

“O manifesto da juventude propõe políticas públicas de cunho social para os jovens amazonenses. Tais políticas propõem uma saúde de qualidade, territórios para lazer, educação com base em cursos profissionalizantes, almejando o ingresso no mercado de trabalho após o ensino médio”, revela Alessandra.

