Bolsonaro elogia pré-candidato a prefeito de Manaus

Após pronunciamento realizado na terça-feira, 22, o presidente da República Jair Bolsonaro (Sem partido) elogiou o candidato Coronel Menezes (Patriota), em Brasília, de quem é amigo pessoal há 40 anos. O comentário ganhou destaque nos principais portais e sites de notícias do país.

“Tem candidato a prefeito bom em Manaus ou não? Tem um careca lá que eu acho que é bom, não é não? Tem o Alfredo Menezes, coronel do Exército”, comentou o presidente fazendo referência ao compadre Coronel Menezes.

Três semanas atrás, o presidente gravou um vídeo no qual fazia elogios à Menezes. Ele afirmou, na ocasião, que o queria em Brasília e afirmou que quem confiar em Menezes não se arrependerá.

Menezes é coronel de reserva do Exército e assumiu, durante o governo Bolsonaro, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no qual foi o único a amazonense a compor a equipe econômica do Ministro Paulo Guedes. Ele deixou o cargo em junho para se candidatar a prefeito de Manaus.

