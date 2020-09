Chef Paulo Vieira é candidato a vereador de Manaus

Sabores da Amazônia serão um atrativo para o turismo da região | Foto: Reprodução

Manaus- Uma cidade não é feita apenas de prédios, avenidas, casas, árvores e pessoas. Mas também é feita de sabores, aromas e outras características, que provocam nos residentes e turistas as mais diversas sensações de satisfação no simples ato de consumir um prato regional, por exemplo.

Manaus – palco do encontro de inúmeras trocas culturais – tem em sua gastronomia de sabores da Amazônia, um forte motor atrativo para o turismo da região. Pilar este, essencial para o fomento da economia criativa, geração de empregos e renda para a própria cidade.

É levantando esta bandeira, que o chef de cozinha internacional Paulo Vieira, pretende defender se for eleito a vereador de Manaus nas eleições municipais deste ano.

“O meu maior sonho como chef e empreendedor no ramo alimentício é ver Manaus reconhecida pela sua cultura em todo o país e no mundo. Decidi lutar para que nossa cidade seja uma potência na gastronomia, para assim receber o título de ‘Cidade Criativa’ da Unesco, no item gastronomia e assim termos oportunidade potencializar o turismo e a geração de emprego e renda”, declarou o chef.

Trajetória

Paulo, natural de Santarém (PA) e residente de Manaus há 20 anos, é formado em gastronomia pela Escola Francesa Le Cordon Bleu no Peru – maior escola de gastronomia do mundo. Antes disso, Paulo teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos, onde trabalhou em diversos restaurantes portugueses, americanos e italianos, expandindo assim o seu conhecimento gastronômico.

A paixão pela cozinha veio desde cedo, quando jovem sempre ajudou a mãe com as responsabilidades domésticas pois era o mais velho dos irmãos.

“Em casa todos tínhamos responsabilidades domésticas, nossa mãe não fazia distinção entre homem e mulher. Limpávamos a casa, o quintal que era muito grande, molhávamos as plantas todos os dias, fazíamos jardinagem. Eu cuidava dos meus irmãos menores e também fazia comida quando ela não estava. Desde muito jovem aprendi a cozinha. Criei paixão pela cozinha e fui aprendendo de forma empírica, preparações diferentes e um pouco de panificação”, relembra Paulo.

Superação

Mas para quem olha rapidamente a brilhante experiência no ramo, não imagina que antes de se tornar um chef renomado, Paulo Vieira atuou no Força Tática, Batalhão de Policiamento com Motocicleta (Cotam) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na frente do combate ao tráfico e defendendo a segurança pública de Manaus.

Porém, em 2017, sofreu uma lesão na medula que agravou em uma compressão das vértebras. Paulo teve que se operar e recebeu pinos e parafusos na coluna, aposentando assim sua carreira na polícia militar.

Apesar disso, Paulo nunca deixou de lado o seu sonho em se tornar um chef de cozinha. Desde 2014, já cursava gastronomia em uma universidade particular da capital. E chegou a participar em diversos eventos gastronômicos pela cidade, com seu food truck. E é por essa vivência que pode perceber em que pontos a cidade de Manaus precisa melhorar para que o turismo gastronômico cresça ainda mais.

Economia criativa

Além do fomento ao turismo em Manaus, principalmente o gastronômico, o candidato a vereador pelo Partido Social Liberal (PSL), pretende atuar no desenvolvimento da economia criativa, gerando oportunidade de forma inteligente e sustentável.

“Como vereador eu pretendo atuar também no fomento ao todos que são e desejam ser empreendedores na capital, sempre trazendo relevância a cultura local”, comentou Paulo.

Revitalização urbana

Paulo também buscar levantar projetos de parceria com o setor privado para desenvolver um turismo urbano sustentável.

“É preciso requalificar nossas áreas de interação social, as praças que estão abandonadas como é o caso da praça da Saudade, que poderia ser um lugar seguro e dando oportunidade para pessoas trabalharem com barracas de comida regional, artesanato. Assim como artistas regionais, músicos, bibliotecas ao ar livre. Tudo isso atrelado a utilização da reciclagem, e energia sustentável”, detalhou o candidato.

Pretendo lutar para fortalecer a guarda municipal de Manaus e armar todo o efetivo para atender melhor nossa cidade e nossos pontos turísticos, criando bases fixas com a presença 24 horas por dia, garantindo assim a preservação de nossas áreas.

Segurança

Por possui experiência também na área de segurança pública, Paulo pretende lutar por projetos que fortaleçam o patrulhamento em pontos turísticos de Manaus.

“Pretendo lutar para fortalecer a guarda municipal de Manaus e armar todo o efetivo para atender melhor nossa cidade e nossos pontos turísticos, criando bases fixas com a presença 24 horas por dia, garantindo assim a preservação de nossas áreas”, declarou o candidato.

Educação e saúde como base

Assim como também busca atuar na fiscalização das verbas destinadas a rede municipal de ensino.

“Me dedicarei a intensa fiscalização das verbas da educação, merenda escolar, contratos e licitações evitando assim que sejamos roubados como tem acontecido há décadas em Manaus”, disse Paulo.

Além disso, o candidato pretende também lutar pelos profissionais da saúde e educação que sofrem com uma grande desvalorização de suas profissões.

“Pretendo desenvolver ideias junto aos profissionais da saúde e da educação para melhorias em nossa saúde e educação básica, para que possamos apresentar projetos que sejam bons para ambos os lados e assim termos profissionais valorizados e clientes satisfeitos”, pontuou o candidato.

O povo em primeiro lugar

Paulo ainda ressalta que lutará pela defesa dos direitos do cidadão manauara, demonstrando estar sempre aberto para ouvir os anseios da população.

“O povo manauara cansou de ser enganado e merece administradores que tenham um novo olhar para o futuro, colocando o povo como prioridade”, finalizou o candidato a vereador de Manaus.

