‘Fiz mais da metade’, diz Alfredo sobre a BR-319

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento (PL) explicou que quando trabalhou como ministro dos Transportes contribuiu para “mais da metade” da construção BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Nascimento afirmou ainda que apesar da falta de licenciamento ambiental para o trecho central foram asfaltados 477 quilômetros da rodovia nos extremos, entre as cidades saindo de Porto Velho e Humaitá e outro trecho saindo de Manaus.

“Eu não sabia que havia um impedimento no meião da rodovia. Que até então não existia a falta de licenciamento ambiental. Aliás, é a única rodovia do país que exigiram estudo de impacto ambiental. Quando eu vi esse imbróglio no meio, e como eu era o ministro e tinha recursos, eu trabalhei os extremos da rodovia enquanto se discutia o licenciamento”, disse o candidato.

De acordo com Alfredo, além da pavimentação nos extremos também foram construídas 16 pontes, sendo uma delas de 1.100 metros sobre o rio Madeira. “Na verdade, o que aconteceu na BR-319 é que eu trabalhei nos extremos porque eu não tinha o licenciamento ambiental. E no meio da rodovia dei trafegabilidade mesmo sem ter asfalto. Agora até existe linha de ônibus ligando a vários municípios entre Manaus a Porto Velho. Eu saí do ministério há mais de 9 anos e não fizeram o meião até hoje porque não tem licença”, destacou o candidato.

Ele disse ainda que quando ministro, fez três estudos de impacto ambiental e que nunca concordou com a necessidade de ter licenciamento para a construção da rodovia. “Inventaram essa história da BR-319 precisar de licença para que não se fizesse a rodovia. Eu tomei todas as providências que foram necessárias e contratei três estudos de impacto ambiental. Ninguém no Amazonas fez absolutamente nada na BR-319 nos últimos 9 anos depois que eu saí do ministério. E o que tem lá, que é mais da metade, foi feito por mim. Cumpri minha obrigação”, finalizou.

