Deputado cobra pagamento de direitos trabalhistas de funcionários

Manaus - O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), relatou em seu discurso nesta quarta-feira (23) em Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a delicada situação que vem atingindo mais de 600 funcionários da empresa Nassau. Depois que a empresa faliu no estado, ninguém recebeu suas verbas trabalhistas. O parlamentar propôs uma ação conjunta entre Assembleia Legislativa e Ministério Público do Trabalho para que essas pessoas possam ter seus direitos trabalhistas devidamente assegurados, como determina a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

“Esses funcionários que dedicaram anos de sua vida para o crescimento daquela empresa, que entraram muito novos e agora que estavam com eminência de se aposentarem estão vendo seus sonhos frustrados, transformados em um verdadeiro pesadelo, sem terem seus direitos trabalhistas resguardados como FGTS, salários atrasados, férias e décimo terceiro. Então gostaria de propor a vossas excelências que pudéssemos nos unir em torno dessa pauta e irmos até o Ministério Público do Trabalho, para uma reunião com o Dr. Jorsinei Dourado tratarmos dessa situação que é preocupante e caótica para que a justiça seja feita”, propôs o deputado.

Ainda segundo o deputado, a empresa possui bens em outros lugares do Brasil que garantem o pagamento das dividas trabalhistas dos funcionários de Manaus. Um exemplo é o Porto Itaiguara, que já foi colocado em leilão, mas que foi suspenso, já que empresa recorreu da decisão e conseguiu embargar. O leilão poderia ter assegurado todas as verbas trabalhistas e ter colocado fim nessa peleja judicial.

*Com informações da assessoria