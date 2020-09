Bolsonaro sinaliza apoio a candidato em Manaus e Menezes comemora

Apesar de ter afirmado no início de junho que não apoiaria nenhum candidato no Brasil, três meses depois o presidente Jair Messias Bolsonaro já sinaliza uma mudança. Durante a live semanal de ontem (24), ele fez um aparte e falou sobre política. Na ocasião, afirmou que tem três candidatos a prefeitos no país. As cidades dos “preferidos” são: São Paulo, Santos e Manaus.

Ele reiterou que não iria se envolver nas eleições municipais deste ano, que em razão da pandemia irá ocorrer nos dias 15 e 27 de novembro, conforme havia publicado em suas redes sociais. Entretanto, Bolsonaro salientou que há três nomes fortes que podem fazê-lo mudar de ideia. No decorrer do discurso, ele acabou revelando quais seriam as capitais dos apadrinhados.

“Claramente, se eu votasse nesses estados, saberia em quem votar. Em Manaus, temos um excelente candidato lá, mas eu assumi o compromisso em não entrar nas eleições municipais. Se bem que a gente pode mudar de ideia se chegar ao ponto de poder influenciar nas eleições dessas três cidades. Aí eu vou me manifestar porque eu acho que esses candidatos nossos têm tudo para fazer bons mandatos em Santos, São Paulo e Manaus”, sinalizou Bolsonaro.

A live do presidente é transmitido a cada dois dias pelo YouTube.

Candidato

Três semanas atrás, o presidente gravou um vídeo no qual fazia elogios à Menezes, afirmando, na ocasião, que o queria em Brasília, e afirmou que quem confiar em Coronel Menezes (Patriotas) não se arrependerá.

Na última terça-feira (22), quando uma pessoa o indagou, na entrada do palácio do Planalto, sobre apoio nas eleições municipais deste ano, Bolsonaro afirmou que havia um “careca” bom em Manaus. “Tem o Alfredo Menezes, coronel do exército”, disse.

Relação

Bolsonaro e Menezes têm uma relação antiga de amizade. São mais de 40 anos de convivência. O presidente, inclusive, foi padrinho de casamento do coronel.

*Com informações da assessoria