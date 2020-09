Candidatos à Prefeitura iniciam campanha eleitoral neste domingo

Manaus - A corrida eleitoral começou neste domingo (27) para os candidatos à Prefeitura de Manaus. Alguns, como David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (Republicanos), começaram as atividades ainda na madrugada, por volta das 00h. Durante esse período, que vai até o dia 14 de novembro, vésperas da votação, os candidatos poderão fazer suas campanhas, com distribuição de material gráfico, visitas às comunidades e através da internet. Confira as atividades de cada candidato:

Alfredo Nascimento (PL)

Pela manhã, o candidato realizou gravações de programas eleitorais. À tarde, está previsto uma reunião na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Amazonino Mendes (Podemos)

Amazonino aproveitou o domingo para visitar os permissionários e consumidores da Feira da Compensa, localizada na rua Oscar Borel, Compensa 1, Zona Oeste. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirma estar seguindo todas as normas da Organização Mundial da Saúde para se prevenir da contaminação do coronavírus. Além disso, conta que tem um enorme carinho pelo bairro escolhido e que já levou acesso à saúde e urbanização aos moradores da área.

Amazonino visitou a Feira da Compensa | Foto: Divulgação

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

O candidato e seu vice, Orsine Jr. (PMN), se reuniram com apoiadores no Espaço Via Torres, na Rua Visconde de Porto Seguro, bairro de Flores, Zona Centro-sul, já na madrugada deste domingo.

No local, foi realizado um "adesivaço", no modelo drive-thru, e de lá saiu uma carreata, por volta das 7h. Alberto e Orsine, acompanhado de familiares, circularam entre os carros ouvindo palavras de apoio e solicitações de providências para alguns problemas de Manaus.

Em seus perfis nas redes sociais, ele afirmou: "Começando a campanha com o pé direito. Uma campanha de esperança, de verdade, com o compromisso com o futuro de Manaus".

O Capitão esteve em um adesivaço e carreata com populares | Foto: Divulgação

Coronel Menezes (Patriota)

Menezes esteve em uma carreata com apoiadores na manhã deste domingo. Seu vice, delegado Rafael Costa e Silva, também esteve presente.

Em publicação nas redes sociais, ele mostra que antes de dar início à caminhada, recebeu uma chamada de vídeo do presidente Jair Bolsonaro, que demonstrou apoio ao candidato.

Coronel Menezes participou de uma carreata | Foto: Divulgação

David Almeida (Avante)

David foi um dos candidatos que também agiu ainda durante a madrugada. Ele e seu vice, Marcos Rotta (Democratas), realizaram um "adesivaço" em frente à sede do partido Avante, localizada na rua Tarumã, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Eleitores estiveram presentes no local para dar apoio ao candidato.

Na ocasião, 500 carros foram adesivados. O candidato afirmou, através das redes sociais, que pretende "transformar Manaus num lugar melhor para se viver".

David Almeida esteve com apoiadores em adesivaço | Foto: Divulgação

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Durante a manhã o candidato participou de uma reunião com a militância e outros candidatos do partido, para discussão do programa político de 2020, na sede do partido. Pela parte da tarde, o candidato participará de um dia de agitação das candidaturas do PSTU pelo país, através das redes sociais.

José Ricardo (PT)

Zé Ricardo e Marklize Siqueira (PSOL), vice, deram início à campanha com uma carreta às 8h, na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste, e às 11h um minicomício no mesmo local. A atividade contou com a presença de apoiadores.

Até o fim do dia, o candidato realizará publicações em suas redes sociais, como uma live de lançamento e um clipe da música de sua campanha.

Zé Ricardo esteve em uma carreata e minicomício durante a manhã | Foto: Divulgação

Marcelo Amil (PCdoB)

O candidato iniciou o dia em um café da manhã com o candidato a vereador, professor Luiz Lopes, e almoçou com o também candidato a vereador, professor Douglas. Com a agenda cheia, Amil realizou uma visita à comunidade Santo Isidoro, com o candidato a vereador Dr. Pacheco, durante esta tarde.

Para finalizar o dia, ele se reunirá virtualmente com os candidatos a vereador do partido.

Amil realizou uma visita a moradores da comunidade Santo Isidoro | Foto: Divulgação

Ricardo Nicolau (PSD)

O candidato à prefeito aproveitou o domingo para realizar, durante todo o dia, adesivaços em quatro pontos da cidade: Comitê Central, na Av. Mandii, Distrito Industrial; Avenida do Samba, em frente à quadra da Vitória Régia; Clube Banho de Cascata, Av. Grande Circular, s/n, São José II, ao lado do Posto Ipiranga; e no Centro de Eventos Maanaim, na Av. Noel Nutels, 3698, Cidade Nova V, em frente ao IML.

Pela manhã, ele esteve em uma reunião no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, e a partir das 18h estará em uma outra reunião no bairro Cidade Nova 2, Zona Norte.

Ricardo Nicolau promoveu adesivaço em quatro pontos da cidade | Foto: Divulgação

Romero Reis (Novo)

Romero promoveu um bandeiraço e adesivagem de veículos durante esta manhã, de 8h30 às 12h30, na avenida Djalma Batista, Parque Dez, ao lado do Manaus Plaza Shopping. Ainda durante a manhã, ele participou do lançamento candidatura vereadora Madalena, no Edifício Soberane, Adrianópolis.

Até a publicação desta matéria, o candidato Chico Preto (Democracia Cristã) não teve agenda divulgada.

