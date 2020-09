Zé Ricardo faz carreata e minicomício na Zona Leste de Manaus

Manaus - Uma carreata animada tomou conta das ruas da Zona Leste de Manaus, neste domingo (27), primeiro dia de campanha do candidato a prefeito de Manaus, Zé Ricardo (PT), o “Homem da Kombi”, e de sua vice, Marklize Siqueira (Psol), juntamente com a militância e simpatizantes da coligação "Manaus pela Vida, pelos Pobres" (PT/Psol/Rede).

Depois de passarem por vários bairros, sendo recebidos com alegria e acenos de apoio, eles finalizaram a ação da manhã com um minicomício, em cima da Kombi, na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), marcando o compromisso de ter transparência, prestação de contas e de continuarem próximos à população.

Zé Ricardo iniciou seu primeiro discurso como candidato nesta eleição reafirmando que levará para a Prefeitura de Manaus o olhar prioritário para quem, neste momento, mais precisa da mão do poder público.

“Por isso, escolhemos iniciar a campanha pela Zona Leste, uma forma simbólica dizer que, na nossa gestão, a Prefeitura vai priorizar os bairros, principalmente, os mais carentes. A partir de amanhã, eu e Marklize estaremos nas ruas, tomando todo o cuidado com as medidas de segurança nesta pandemia, mas, sobretudo, ouvindo as pessoas, suas sugestões e propostas para melhor cuidar desta cidade. Iremos priorizar a vida”, disse o candidato, que na tarde deste domingo, juntamente com a Marklize, fez o lançamento dos vereadores e vereadoras da coligação, numa live via redes sociais.

Ele ainda disparou que os governantes que fazem parte do mesmo grupo político há 40 anos deixou Manaus sem um sistema de transporte moderno; com todos os igarapés poluídos, sem saneamento e tratamento de esgoto; e com metade dos bairros sem unidades básicas de saúde, que deveriam ser prioridades.

“Falta de competência e de compromisso. Por isso, que estamos aqui, junto com o povo que mais precisa, e vamos começar a mudar essa realidade”, completou.

O compromisso desta campanha, na afirmação de Marklize, é o olhar diferenciado para todos e todas.

“Iremos para os bairros, ouvir as lideranças comunitárias, as mulheres, a juventude, a negritude, os trabalhadores e trabalhadoras. Conosco, o povo terá vez e voz. Vamos trabalhar por uma Manaus pela Vida, por uma Manaus que traga melhorias na saúde, na educação, no meio ambiente, na cultura, de forma diversificada e participativa”.

*Com informações da assessoria