David Almeida faz primeiro discurso da campanha baseado na esperança

A palavra foi enfatizada durante encontro realizado no Olímpico Clube com os candidatos a vereador | Foto: Divulgação





Manaus - Depois de apresentar os seus sentimentos e sua solidariedade às famílias atingidas pelo Covid-19 e pedir o direcionamento de Deus para os desafios do dia a dia, o candidato da coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), fez, neste domingo (27), seu primeiro discurso, falando de esperança. A palavra foi enfatizada durante encontro realizado no Olímpico Clube com os candidatos a vereador do arco de aliança formado por sete partidos.

No encontro, dividido em dois horários - o primeiro pela manhã, com 200 candidatos a vereador, e o segundo pela tarde com outros 200 -; David Almeida destacou que não fará promessas, mas assumirá compromissos. Ele enfatizou que o povo está cansado e já não suporta mais sofrer com promessas eleitoreiras feitas por “profissionais do voto”, que em época de campanha prometem tudo.

"Nós estamos confiantes, porque temos uma equipe aguerrida e dedicada. Contamos com um ótimo plano de governo e confiamos em Deus. Nós não devemos temer, porque, quando Deus escolhe, ele capacita plenamente para a missão", disse David Almeida durante o seu discurso.

Ao lado do seu vice, Marcos Rotta (DEM), o candidato a prefeito reafirmou o seu compromisso de trabalhar para construir uma cidade melhor para todos e revelou que vai aproveitar a campanha eleitoral para mostrar à população o Plano de Governo, que vai priorizar ações destinadas a modernizar Manaus.

"Vamos percorrer toda a cidade eu e o Marcos Rotta e fazer uma campanha de carro aberto, para conversar com as pessoas que ainda nos resta ter esperança de dias melhores e mostrar para elas as nossas propostas e as nossas prioridades para Manaus", disse David.

Ele também fez questão de deixar claro que a gestão David Almeida e Marcos Rotta vai trabalhar para transformar a vida das pessoas e colocar em prática projetos destinados à área da saúde; do transporte coletivo; da mobilidade urbana e da segurança pública, que vai atuar com a área social, trabalhando por uma maior inclusão social.

Grito de independência

Alinhado com David Almeida, o candidato a vice-prefeito da chapa, Marcos Rotta, seguiu a linha do tom leve de esperança, numa chapa formada por políticos jovens, com outra visão de mundo, e que juntos formam um grito de independência.

"Não podemos perder a esperança. O nosso compromisso é com a sociedade. Nessa união não há espaço para caciques. A nossa chapa é independente e não conta com personagens escondidos a nos apoiar, com fantasmas por trás de nós. Não temos nada a esconder", garantiu Marcos Rotta.

*Com informações da assessoria