Carreata do Capitão Alberto Neto reúne mais de 500 veículos em Manaus

Manaus - Após o “adesivaço” de carros, iniciado na madrugada e estendido até a manhã deste domingo (27), mais de 500 veículos saíram em carreata atrás do vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara, deputado federal, Capitão Alberto Neto (Republicanos) e do vice, o empresário Orsine Jr. (PMN), candidatos à Prefeitura de Manaus.

A concentração para a carreata aconteceu, no espaço Via Torres, zona Centro-Sul, onde vários veículos ainda recebiam os adesivos, através de um sistema de drive-thru.

A chegada do Capitão Alberto Neto e de Orsine Jr foi recebida com festa.

“Começamos a campanha de madrugada porque temos pressa de iniciar nossa caminhada vitoriosa rumo à Prefeitura. É muito bom ver o dia nascer com a cidade colorida de esperança por uma Manaus melhor”, disse o Capitão Alberto Neto.

Em seguida, o Capitão e Orsine, acompanhado de familiares, circularam entre os carros ouvindo palavras de apoio e solicitações de providências para alguns problemas de Manaus.

Como disse Izabel Matos, de 35 anos, moradora no bairro do Petrópolis, “está na hora de acabar com a insegurança da população”. Segundo ela, seu maior desejo é estar em casa, sem ter que se preocupar com a violência.

Alberto Neto ressaltou, em seu discurso antes da carreata, que essa será uma de suas principais bandeiras na Prefeitura. O deputado federal é referência na luta por Segurança, proteção da mulher vítima de violência doméstica, teve seu Projeto de Lei que transforma crime de corrupção em hediondo apensado e aprovado pela Câmara Federal, seguindo para aprovação do Senado e criou a Polícia Penal no país.

Já o presidente do Conselho Comunitário do Tarumã, Edílson Ferreira, acredita que “somente o Capitão terá condições de gerenciar a Prefeitura de forma transparente, através de uma gestão exemplar”, concluiu.

A carreata saiu pelas ruas da cidade, até ser encerrada próximo ao Shopping Sumauma | Foto: Divulgação





"Nosso plano é transformar o modelo de gestão da Prefeitura. Queremos um governo participativo, que ouça e atenda as demandas da população. Selamos está aliança com o povo de Manaus. O povo quer ver trabalho”, disse o candidato.

Além das temáticas da segurança, o parlamentar desenvolve um relevante trabalho em prol da Zona Franca de Manaus e da atração de novas matrizes econômicas para capital amazonense. O destaque na Câmara Federal lhe rendeu o prêmio de parlamentar mais transparente do Brasil. Título que pretende levar para o Executivo.

E com carros adesivados, motoristas e passageiros mascarados, a carreata saiu pelas ruas da cidade, até ser encerrada próximo ao Shopping Sumauma, na Zona Norte.

O Capitão Alberto Neto ressaltou a colaboração de todos os participantes nas ações deste fim de semana, principalmente pela conscientização nas medidas de prevenção ao novo coronavírus.

“É uma campanha que vivemos ainda em meio a uma pandemia, tá todo mundo de máscaras. Ela esconde nosso sorriso, mas deixa de fora os olhos, que são o espelho da alma”, disse Alberto Neto.

Ainda na concentração no Via Torres, a carreata e o início da campanha foram abençoados pelo Pastor Câmara, que pediu a todos que se ajoelhassem para um momento de reflexão e oração.

Este momento tocou profundamente os candidatos. “Estamos passando por tempos difíceis. Perdemos amigos queridos para a doença. Mas com fé em Deus chegaremos à vitória e vamos superar essa pandemia”, concluiu.