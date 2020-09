Romero Reis faz adesivaço na Djalma Batista no 1º dia de campanha

O candidato Romero Reis, da chapa Manaus tem pressa, aproveitou o primeiro dia de propaganda eleitoral para promover um "adesivaço" na avenida Djalma Batista, na manhã deste domingo (27).

Amigos, familiares, apoiadores, candidatos a vereadores pelo Partido NOVO e militantes o Direita Amazonas compareceram ao ato para dar apoio à candidatura que tem como principal objetivo "transformar Manaus em uma das 10 melhores cidades para se viver e trabalhar no Brasil".

Dezenas de carros foram adesivados com a propaganda oficial de Romero Reis, entre as 8h30 às 12h30, em um ponto estratégico da cidade, ao lado do um shopping center, enquanto adesivos também foram distribuídos aos motoristas que passavam pela região.

"Eu quero apresentar minhas propostas, porque vamos fazer uma campanha muito digital também. Quem quiser acompanhar nossas atividades nas redes sociais pode conferi-la pelo Instagram e Facebook "Romero Reis Manaus", e também conhecer nossas propostas pelo site www.romero30.com.br", ressaltou Romero.

Romero também participou do lançamento da candidata a vereadora Madalena, no edifício Soberane, no Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Dezenas de carros foram adesivados com a propaganda oficial de Romero Reis | Foto: Divulgação





Nesta segunda-feira pela manhã (28), ele fará uma caminhada pela manhã na comunidade Val Paraíso e pela noite na Comunidade Santa Inês, ambas na Zona Leste de Manaus, a fim de conhecer o dia a dia dos manauaras e ouvir as demandas da população para melhorar a cidade.

"Nós vamos, ao longo de 45 dias de campanha, apresentar propostas reais para transformar Manaus em uma cidade melhor para se viver. Nossa proposta é cuidar das pessoas, ouvir os graves problemas que Manaus tem, de forma muito propositiva e com conteúdo. Afinal, sou engenheiro e gestor, então sei fazer", reforçou Romero.

O início da propaganda obedece ao calendário da Justiça Eleitoral, de acordo com a Lei 9.504/1997, artigo 16, caput E 57-A.