Confira as agendas dos candidatos à Prefeitura desta segunda (28)

Manaus - A disputa pela Prefeitura de Manaus está acirrada. Após diversas atividades neste primeiro dia de campanha, os 11 candidatos ao cargo iniciarão a semana dividindo suas agendas entre encontros com outros candidatos e reuniões com eleitores em diversas comunidades da cidade, nesta segunda-feira (28). Confira as programações:

Alfredo Nascimento (PL)

Alfredo realizará na manhã desta segunda-feira a gravação de programas eleitorais. Pela tarde, a partir das 15h, estará em entrevista e, logo depois, participará de uma reunião na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

David Almeida (Avante)

David e Marcos Rotta (Democratas) estarão em um café da manhã com liderança, no início desta segunda-feira. Por volta das 8h30, será realizada uma visita à comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Já pela tarde, os candidatos participarão da gravação de programa de campanha e, para fechar o dia, às 17h farão uma reunião com diretórios jovens dos partidos da coligação.

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

O candidato e a vice, Maria Auxiliadora Oliveira de Castro, estarão em reunião com equipe de comunicação durante a manhã e realizarão uma entrevista pela tarde.

Marcelo Amil (PCdoB)

Para começar o dia, Amil participará de um café da manhã na Feira da Cidade Nova, Zona Norte, com o candidato a vereador Dr. Pacheco e, logo depois, estará em uma entrevista. Às 14h, o candidato irá visitar a Feira do Mutirão, Zona Norte, e para encerrar o dia, por volta das 19h, ele visitará um grupo folclórico no bairro de São Lázaro, Zona Sul.

Ricardo Nicolau (PSD)

Nicolau participará de panfletagens durante todo o dia. Pela manhã, a partir das 6h, estará nos semáforos próximos ao Terminal 3, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Já no turno da tarde, a atividade será na Avenida Preciosa, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Romero Reis (Novo)

O candidato participará de uma gravação de propaganda eleitoral e media training. Pela manhã, das 10h às 11h, promoverá uma caminhada na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e outra na comunidade Santa Inês, das 19h30 às 20h30.

Amazonino Mendes (Podemos)

Amazonino seguirá uma agenda de reuniões com lideranças e com a coordenação de campanha. Participam, também, de gravação de vídeos e lives para os perfis nas redes sociais, além de idas aos bairros de Manaus.

Até a publicação desta matéria, os candidatos Ricardo Nicolau (PSD), José Ricardo (PT), Coronel Menezes (Patriota) e Capitão Alberto Neto (Republicanos) não tiveram suas agendas divulgadas.



