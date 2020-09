Alfredo diz que pretende continuar gestão referência na educação

O candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), pela coligação “Trabalho Bom Merece Continuar”, que traz em sua chapa como vice, Conceição Sampaio (PDSDB), falou sobre a importância de manter a continuidade no trabalho que está sendo realizado na educação municipal pelo prefeito Arthur Virgílio Neto | Foto: Reprodução

Manaus- O candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), pela coligação “Trabalho Bom Merece Continuar”, que traz em sua chapa como vice, Conceição Sampaio (PDSDB), falou sobre a importância de manter a continuidade no trabalho que está sendo realizado na educação municipal pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

Que conseguiu sair da 23ª posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), para estar entre as dez melhores capitais do país, ocupando agora a 9ª posição.

Os novos Centros Integrados Municipais de Educação (Cime) implantados pela atual prefeitura (dois entregues e dois em final de construção), que trazem um padrão inovador às escolas de Manaus, também foi citado pelo candidato.

Ele afirmou que irá aliar tudo que está sendo feito na educação com programas e projetos de sucesso que implantou durante as suas administrações como prefeito de Manaus por duas vezes (1994 a 2017).o.

Sobre creches, ele contou que pretende trazer de volta o Programa Mãe Social, que consistia na contratação de uma “mãe social” para tomar conta de até cinco crianças de sua vizinhança, recebendo a alimentação e o material pedagógico.

O projeto, além de representar um emprego para quem era a mãe social, também dava a oportunidade a mais cinco mães, de exercerem seu trabalho com tranquilidade ou até mesmo, ir em busca de uma atividade para gerar uma renda.

Alfredo destacou algumas de suas ações quando prefeito no setor de educação, como a construção de 45 escolas que proporcionou um aumento de 70% no número de vagas da rede municipal. Durante sua gestão, as salas de aula passaram a ter aparelhos de ar-condicionado e as escolas começaram a contar com um cardápio elaborado por nutricionistas.

Leia mais:

Marcelo Amil está entre os pré-candidatos com menor taxa de rejeição

"Maratona + Mulheres na Política" capacita candidatas à eleição 2020