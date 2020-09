Apoio de Bolsonaro pode favorecer 2 º turno de candidato em Manaus

Segundo pesquisas, governo de Bolsonaro tem 40% de aprovação da população brasileira | Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Manaus – Apesar de não ter posicionado apoio a um candidato à Prefeitura Municipal de Manaus, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), soltou, em vídeo no mês de agosto, que queria o candidato Coronel Alfredo Menezes em Brasília, ao lado dele.

Com o aumento de 40% na aprovação do governo do presidente na última pesquisa, a aceitação vem aumentando desde o ano passado. Segundo o cientista político e advogado, Helso Ribeiro, se o Bolsonaro decidir apoiar um candidato à prefeitura de Manaus, as chances de ir ao segundo turno são maiores.

Como bem votado nas eleições presidenciais em três municípios do Amazonas, principalmente em Manaus, Bolsonaro pode garantir uma larga margem de votos. “Do ponto de vista político, a Covid-19 fez ‘bem’ ao presidente, porque a popularidade dele vem aumentando. A classe social popular tem visto Bolsonaro com outros olhos por conta do auxílio emergencial. Se você der algo, será visto como um líder. Essa situação contribuiu para o crescimento de sua popularidade”, analisa.

Possíveis apoios

Ainda de acordo com Helso, os candidatos Coronel Menezes (Patriota), Romero Reis (Novo), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Chico Preto (Partido da Mobilização Nacional) já se dizem bolsonaristas. “Com a população agradecida com essa ajuda financeira, os candidatos querem pegar carona nessa boa fama. Caso os votos concentrem em um desses quatro, a oportunidade de ir ao segundo turno seria melhor”, opina.

Indecisão em alta

Uma pesquisa do DMP sobre as eleições municipais, divulgada nesta segunda-feira (28), mostrou que 81,2% dos eleitores ainda não conseguem decidir em quem votar. Sobre a indecisão, o cientista político confirma que essa é uma realidade da maioria dos manauaras. Como estudioso do assunto, com menos de 50 dias das eleições municipais, até ele tem dúvida sobre em quem votar.

Já para o cientista político, sociólogo e advogado, Carlos Santiago, esse apoio ainda não seria suficiente para levar o candidato ao segundo turno. Apesar disso, ele confirma a preferência dos manauaras ao governo de Bolsonaro. Carlos ainda prevê um possível crescimento eleitoral das candidaturas do Coronel Menezes e do Capitão Alberto Neto. “O presidente alcançou uma votação expressiva na cidade na última eleição. Porém, a base política do presente está pulverizada. Existem várias candidaturas. Isso dificulta o crescimento dos candidatos bolsonaristas. Ademais, só o apoio do presidente não elege: se o candidato não tiver credibilidade, propostas para resolver os problemas da cidade e força política não irá para o segundo turno”, finaliza.

