Nome de Alfredo fica em terceiro lugar no segundo turno, diz pesquisa

Manaus- Em pesquisa divulgada nesta terça-feira (29), o candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), figurou em terceiro lugar como o nome que os entrevistados querem ver no segundo turno. A pesquisa foi feita pela Perspectiva Mercado de Opinião, no período de 21 a 27 de setembro.

Os entrevistados, ao serem indagados sobre quais os dois nomes que querem ver disputar o 2º turno para prefeito, colocaram Alfredo Nascimento na terceira posição com 30.2%.

Isso indica um crescimento do candidato na preferência da população. Para Alfredo, o fato de ter se colocado na disputa à prefeitura somente no dia 16 deste mês, prazo final para as convenções partidárias, fez com que a população passasse a saber somente da sua candidatura nas últimas semanas. Ele acredita que agora com a campanha nas ruas, o crescimento nas pesquisas será inevitável.

“As pessoas estão buscando alguém que cuide delas e tenha experiência e vigor para que possa levar a prefeitura para perto delas, especialmente para quem está mais necessitado. Agora será inevitável que eu cresça nas pesquisas porque eu tenho uma história, um legado, um trabalho feito na cidade de Manaus que foi reconhecido nacionalmente. Eu fui eleito duas vezes o melhor prefeito do país servindo as pessoas e fazendo a política do bem e cumprindo as responsabilidades de prefeito”, explicou.

Alfredo traz como vice em sua chapa Conceição Sampaio, e juntos formam a coligação “Trabalho Bom Merece Continuar”, formada pelos Partido Liberal (PL) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Ambos têm como principal apoiador o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

