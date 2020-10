Zé Ricardo fala em renovação de frota de ônibus em sua gestão

José Ricardo também afirmou que irá construir novos corredores exclusivos para os ônibus da capital | Foto: Divulgação

Manaus- Candidato a prefeito de Manaus pelo PT, Zé Ricardo, falou sobre o transporte coletivo da cidade em minicomício nesta quarta-feira (30). O “Homem da Kombi”, juntamente com a candidata a vice-prefeita, Marklize Siqueira (Psol), promoveu atividades de rua como bandeiraços e adesivaços, nas zonas Sul e Leste, conversando com a população sobre as suas propostas para a cidade, incluindo, a mobilidade urbana.



“Discuto sobre os problemas do transporte coletivo de Manaus há muitos anos. É um dos piores do Brasil. Toda semana, estou nos terminais, vendo e ouvindo a população, que sofre todos os dias com esse sistema sucateado, com ônibus velhos. Na nossa gestão, vamos convidar os empresários a sentar com os usuários e órgãos de controle, para discutir a planilha de custos e chegar em um preço justo. Se houver recusa dos empresários, iremos rever esse contrato entre a Prefeitura e as empresas e garantiremos o cumprimento daquilo que está previsto na Lei Orgânica do Município, que obriga a renovação e a ampliação da frota todo ano”, declarou Zé Ricardo, lembrando que a cidade deveria ter de 200 a 300 ônibus novos/ano, e não apenas em época de eleição. Já denunciei no MPE ônibus circulando com validade vencida”, destacou Ricardo.

Na ocasião, o candidato também ressaltou sobre os recursos gastos pela Prefeitura, que para ele não causaram efeitos positivos para a população, uma vez que a alta tarifa não corresponde à serviços de transporte de qualidade. "E, para completar, este ano, a Prefeitura repassou R$ 121 milhões em recursos (subsídios aos empresários de ônibus). E qual foi a contrapartida? 112 ônibus novos, muito pouco para todo esse dinheiro. Enquanto isso, a população paga uma tarifa cara por um serviço que deixa muito a desejar”, disparou o candidato.

José Ricardo também afirmou que irá construir novos corredores exclusivos para os ônibus, como ainda paradas de ônibus por toda a cidade, motivo hoje de grande sofrimento para a população, que espera pelo transporte debaixo do sol e da chuva, pois nesses locais só tem a placa de parada, mas não tenho o abrigo.

