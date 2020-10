Menezes propõe implantação de 'Hospital do Idoso' e 'Remédio em Casa'

O candidato afirmou que terá parceria com o Governo Federal para implantar o maior plano de habitação do município | Foto: Divulgação

Manaus - A construção de um hospital destinado ao atendimento de pessoas idosas e a implementação do programa “Remédio em Casa” são algumas das principais propostas para Saúde que constam no Programa de Governo dos candidatos à Prefeitura de Manaus, Coronel Menezes (Patriota) e o delegado Costa e Silva (Patriota).



O anúncio foi feito pelo próprio coronel em entrevista ao programa Exclusivo da Rádio Band News, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 30/09. “Em nossa pesquisa com à população identificamos que a principal reclamação é a saúde, por isso traçamos um programa ousado para atendemos vários segmentos da população como o hospital para idosos e o remédio em casa para pessoas de baixa renda”, comentou o candidato.

Na ocasião, Menezes destacou, ainda, a valorização dos profissionais de saúde com o plano Cargos e Carreiras, assim como concurso público. “Precisamos melhorar a atenção básica no munícipio, as pessoas clamam por melhorias e em nosso estudo vimos que é possível e faremos”, garantiu.

Durante a entrevista, coronel Menezes destacou que fará o maior plano de habitação do município em parceria com o Governo Federal, fortalecendo o Fundo Municipal de Habitação para capitação de recursos e para realização dos projetos habitacionais da Prefeitura. “Essa é minha expertise. Trabalhei com isso no banco. Queremos ampliar o programa de regularização fundiária no município de Manaus, com a participação de todos os órgãos e entidades da Administração Municipal envolvidos na questão”, adiantou.

Menezes destacou, ainda a importância da Parceria Público-Privada para realização de ações municipais e contribuição nas reformas de UBS e escolas municipais, assim como sua gestão frente à Suframa.

