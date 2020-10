Marcelo Amil recebe plano de desenvolvimento para Manaus

Manaus - O candidato a prefeito do PCdoB, Marcelo Amil, recebeu o plano de diretrizes do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus) na manhã desta quarta-feira (30), na sede da na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), no Centro.

O evento foi iniciado pelo vice-presidente do Codese, Antônio Azevedo, que abriu o diálogo falando sobre as dificuldades de Manaus e a visão econômica. Ele citou a Zona Franca de Manaus (ZFM) como maior preocupação, principalmente, neste momento de pandemia.

“Nós estamos inaugurando uma nova configuração de interlocução entre a sociedade civil organizada e o governo, iniciando agora com os candidatos a prefeito de Manaus. Nós recebemos um pouco mais de meio século um modelo de desenvolvimento para nossa cidade, e essa geração tem o compromisso de dar novas alternativas para o futuro. Nós temos que defender o que já temos, mas nós também temos que buscar outras alternativas. O modelo Zona Franca sofre ameaças permanentemente. Nós estamos hoje em um momento crítico, onde o Governo Federal, está buscando reduzir as despesas, diminuir incentivos e buscar fontes novas de financiamento. É um grande desafio, tem que haver uma união em busca de soluções. O próximo gestor dessa cidade terá que ser um líder para unir todos os esforços para solucionar e diversificar as receitas do Estado. Esse será o grande desafio".

Em seguida, o presidente da instituição, Elter Souza, apresentou as diretrizes para os candidatos a prefeito. Os pontos principais da instituição foram a Educação, Emprego e a construção e manutenção de espaços de lazer.

Baseado em estudos técnicos, debates com especialistas e na experiência de outras cidades brasileiras, o plano de diretrizes converge com as ideias já propostas por Marcelo Amil no plano de governo.

"Assim como o Codese, nós nos preocupamos com o desenvolvimento econômico de Manaus. Queremos propor novos nichos com apoio técnico de quem entende do assunto. O Codese estabeleceu três metas: cuidar do modelo econômico, ter dois terços do Produto Interno Bruto (PIB) vindo de atividades regionais e posicionar Manaus entre as dez melhores cidades para se investir e se viver. Nossos projetos também estão alinhados com essas metas, além de criar oportunidades para a população que quer e merece soluções mais cristalinas e viáveis", destacou Marcelo Amil.

Entre as propostas de Manaus está a criação da primeira Universidade Municipal de Manaus, que vai ser disponibilizada para todos os alunos que concluem o Ensino Superior. Sobre a criação de empregos, uma das propostas é ampliar a parceria com as empresas estabelecidas em Manaus. Marcelo lembra que um dos seus sonhos é a reconstrução do Shopping Cecomiz, que criará novas oportunidades e trará investimentos para aquela área.

"Nosso plano de governo prevê a diversificação do modal de transporte. Vamos construir a linha 1 do VLT ligando o Viver Melhor (Zona Norte) ao Coroado (Zona Leste), além do transporte via fluvial através de portos na Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara, com desembarque no Centro de Manaus, e vice-versa. As propostas feitas pelo Codese são viáveis e novos vamos integrar as novas ideias ao nosso plano de governo", ressaltou Amil.

Codese

O Codese é uma associação voluntária sem fins lucrativos, formada por segmentos capazes de contribuir para a cidade, tendo por objetivo geral suprir a lacuna entre a sociedade e o governo. O evento seguiu os protocolos de segurança a fim de evitar a disseminação da Covid-19.

*Com informações da assessoria

