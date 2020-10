Braga anuncia obras de manutenção do trecho do meio da BR-319

Trecho é de difícil acesso | Foto: Divulgação/ Dnit

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) e o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, anunciaram, em vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar, duas importantes novidades sobre a BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO): a assinatura, já no sábado (03), da ordem de serviço de manutenção do “trecho do meio” (entre os quilômetros 250 e 655) e a finalização dos trâmites burocráticos para formalização do contrato de pavimentação do chamado “lote Charlie”, entre os quilômetros 198 e 250.

A celebração da ordem de serviço que envolve o “trecho do meio” ocorrerá na Comunidade Realidade, localizada às margens da BR-319 e pertencente ao município de Humaitá. “Vamos percorrer um trecho da rodovia até Realidade e assinar o contrato da manutenção que vai segurar a BR-319 no período do inverno”, explicou o ministro. “Vamos acabar com aqueles piscinões, com atoleiros e com aquele sofrimento que temos todos os anos. Ou seja, o nosso sonho de ver a BR-319 asfaltada, como já tivemos há 20 anos, começa a se tornar realidade”, festejou o senador Eduardo Braga.

Na mesma ocasião, Freitas demonstrou estar otimista com o curso das tratativas que deverão garantir, finalmente, o asfaltamento da extensão de mais de 400 quilômetros. A principal delas foi o acolhimento do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima). Desde o começo de agosto, técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estudam a possibilidade de concessão do licenciamento ambiental para a obra. “Daqui a pouco, teremos a licença de instalação e vamos contratar o “trecho do meio”. E, assim, a BR-319 vai virando realidade”, disse o ministro.

Lote Charlie

Eduardo revelou, no vídeo, que o titular da Infraestrutura estará, em breve, na capital amazonense para assinar o contrato que permitirá a pavimentação do “lote Charlie”. “Vamos ao quilômetro 198 para que o ministro possa dar a ordem de serviço e iniciar o asfaltamento. Parabéns, ministro! E obrigada ao presidente Jair Bolsonaro porque esta é uma promessa que está sendo cumprida”, declarou o senador.

