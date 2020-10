Delegada inicia campanha visitando comunidades de Manaus

A candidata a vereadora, Delegada Débora Mafra (PSC), começou a campanha eleitoral visitando o bairro Armando Mendes, localizado na Zona Leste de Manaus, neste sábado (3). O primeiro compromisso dela foi uma reunião com os moradores.

Durante os encontros, os comunitários conversaram sobre os principais problemas locais. A Dra. Débora caminhou também pelas ruas do Armando Mendes e cumprimentou, mantendo o distanciamento, os apoiadores.

Entre as necessidades dos moradores relatadas para a Delegada, está o Centro do Idoso que se encontra desativado, escolas precisando de reformas, Feira do Armando Mendes necessitando de revitalização, UBS faltando médico e remédios.

“Eu decidi trabalhar pelo povo. Já trabalhava pela mulher com o trabalho desenvolvido na Delegacia e deu certo. Muitas pessoas pediram para que eu me candidatasse e eu aceitei a missão, porque ano que vem eu me aposento, mas quero continuar desenvolvendo meu trabalho e não só para as mulheres e sim para todos”, destaca.

Dos 18 anos que tem como policial civil, metade deles como escrivã e outra parte como delegada | Foto: Divulgação





Sobre a Delegada

Destaque na luta pelos direitos e proteção à mulher, a delegada Débora Mafra, apresenta números positivos após passagem pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). Em cinco anos à frente da unidade policial, Mafra deu andamento a mais de 26 mil procedimentos relativos às demandas femininas. Com objetivo de participar do pleito eleitoral deste ano, Débora Mafra é pré-candidata pelo Partido Social Cristão (PSC).

Dos 18 anos que tem como policial civil, metade deles como escrivã e outra parte como delegada, Débora é formada, ainda, em direito, habilitação essa que lhe deu bagagem para desempenhar relevante trabalho enquanto esteve como titular da DECCM e a impulsionar os números de procedimentos relacionados às mulheres, como, aqui destaca-se medidas protetivas e inquéritos, além de outros atendimentos.

*Com informações da assessoria