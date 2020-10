Amil alinha diretrizes do plano de governo com candidatos do PCdoB

O candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Amil, se reuniu, nesta sexta-feira (2), com os correligionários do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na sede do seu clube de coração, o Atlético Rio Negro Clube, na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus. Na ocasião, ele destrinchou o plano de governo e as diretrizes que devem seguir durante a campanha eleitoral deste ano.

Assim que chegou ao clube, Marcelo Amil foi recebido pela vice Dora Brasil, por Vanessa Grazziotin, Eron Bezerra e todos os candidatos a vereador pela sigla. Vanessa abriu o evento dizendo que todos devem unir forças para que as propostas de Marcelo Amil se concretizem. Já Eron Bezerra reforçou a importância de o candidato estar disputando a Prefeitura de Manaus. “Manaus precisa de novos nomes na política”.

O evento contou com a participação dos diretores do PCdoB | Foto: Divulgação

“Quero que todos ajudem o nosso futuro prefeito a colocar as propostas em prática e, assim, construiremos uma Manaus para o povo amazonense” ressaltou Vanessa.

Marcelo Amil mostrou o plano de governo, que é composto por propostas em todas as áreas, e tirou foto com todos os presentes.

“Com as minhas propostas para as áreas de saúde, educação e transporte podemos modernizar Manaus e trazer qualidade para o povo que vive aqui”, concluiu Amil.

*Com informações da assessoria