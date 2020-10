Eleição: pesquisa aponta crescimento de Orlando Nascimento em Coari

Orlando começa a ganhar preferência do eleitorado | Foto: Divulgação

A mais nova pesquisa eleitoral realizada pelo Portal Projeta revela, neste domingo (3), que o candidato à Prefeitura de Coari, Orlando Nascimento (Avante), vem ganhando espaço nas intenções de votos dos eleitores coarienses. Na corrida eleitoral em que ele começou em quarto lugar, com 7,5% pontos, hoje o estudo mostra Orlando na segunda posição, com 15,2%. No momento ele está atrás apenas de Adail filho (PP), com 39,7%.

Orlando começa a ganhar preferência do eleitorado, uma vez que o atual prefeito, candidato a reeleição, é alvo de denúncia protocolada no cartório da 8° Zona Eleitoral, da comarca de Coari. Junto a sua família, Adail já se mantém no Executivo municipal por mais de dois mandatos consecutivos.

A denúncia tem como base o 7° parágrafo do Artigo 5°, da Constituição Federal, que torna inelegível os candidatos de um grupo familiar que possam juntos somar mais de dois mandatos em cadeiras do Executivo federal, estadual ou municipal. Entre os barrados pela Constituição estão “os cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção”.

A pesquisa eleitoral também aponta que, se a eleição fosse hoje, Orlando Nascimento (Avante), também ocuparia o segundo lugar na opção do povo com 15,4% das intenções de votos, 28,1% das pessoas entrevistadas não votariam de forma nenhuma em Adail Filho (PP), 18,6 % votariam branco/nulo e 24,6% não deram uma resposta. O número de entrevistados pelo estudo foram 521 pessoas. A margem de erro é de 4, 28% e o nível de confiança é de 95%.

