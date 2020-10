Rodrigo Guedes faz adesivaço na Zona Oeste de Manaus

| Foto: Divulgação

O candidato a vereador de Manaus, Rodrigo Guedes (PSC), realizou um grande “adesivaço” neste domingo (4), na rua 5 de setembro, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Em poucas horas, centenas de carros já haviam recebido o adesivo que mostra a adesão à campanha do candidato.

“Hoje uma grande mobilização de amigos que estão adesivando os carros, que estão nessa luta, que estão nessa corrente da vitória, corrente da gente mostrar a boa política e que nem todo mundo é igual e que as pessoas querem mudança de verdade, mudança de atitude, de práticas e não só mudança de pessoas”, revela Guedes.

Rodrigo Guedes agradeceu a todos os meus amigos e amigas que estão se juntando nessa luta árdua, mas que será uma grande luta vitoriosa do povo da cidade de Manaus.

Candidato vai fiscalizar concessionárias

Rodrigo Guedes é ex-secretário municipal de defesa ao consumidor (Procon). Um dos legados à frente da secretaria foi o enfrentamento do ‘cartel dos combustíveis’. Além disso, Rodrigo foi o Idealizador dos Programas Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós Graduação, que já beneficiaram mais de 150 mil pessoas em Manaus

“Vou cumprir minha missão de fiscalizar, com independência, a Prefeitura e as concessionárias de serviços públicos, como Amazonas Energia, Águas de Manaus e as empresas que fornecem serviço de transporte coletivo na capital”, destaca.

