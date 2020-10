Zé Ricardo e vice afirmam que a Prefeitura estará presente nos bairros

Manaus - Em conversa com a população das zonas Centro-Oeste e Sul, nesta segunda-feira (5), o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e sua vice, Marklize (Psol), reafirmaram o compromisso de levar a Prefeitura para os bairros, fortalecendo o comércio e as feiras locais, garantindo os serviços municipais, como asfaltamento das vias, recuperação de calçadas e bueiros, iluminação pública e ainda facilitando o acesso da comunidade às escolas, quadras de esporte e praças.

Para Zé Ricardo, essa forma de gestão deveria ser obrigação do poder público, que tem de estar a serviço da população. “Cuidar das vias e calçadas, cuidar da iluminação pública, garantir o recolhimento do lixo, dar apoio aos comércios e feiras são ações simples de se fazer. Mas, hoje, fazem falta dentro dos bairros, porque não há vontade política. Por isso, na nossa gestão, iremos priorizar essas questões, cuidando da vida das pessoas, com transparência, prestação de contas e participação da sociedade”, disse.

Para Zé Ricardo, essa forma de gestão deveria ser obrigação do poder público | Foto: Divulgação

As ruas não são espaços para o lazer e nem para a prática de esporte, disse Marklize, defendendo que os aparelhos da Prefeitura dentro dos bairros devem estar ao alcance da comunidade. “Temos que abrir as escolas e suas quadras a todas e todos. A juventude quer utilizar esses espaços para fazer seus campeonatos, para brincar. Se tem quadra e praças no bairro, também precisa usar. Mas, nos últimos anos, o que vemos é muita burocracia para esse acesso, uma realidade que iremos modificar”, afirmou.

Ainda como propostas nessa área, o candidato pretende reestruturar os bairros, garantindo identidade, qualificação urbana e novos espaços públicos; criar uma Central de Monitoramento dos Bairros, com instalação de câmeras de vigilância em locais que apresentam maiores índices de criminalidade, além de focar o planejamento de serviços públicos, a partir das necessidades das comunidades.

