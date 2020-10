Em caminhada no Alvorada, Capitão Alberto Neto ouve demandas

Moradores e comerciantes do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, conversaram com o candidato a prefeito, deputado federal Capitão Alberto Neto, e com o vice, Orsine Jr. durante caminhada realizada nesta segunda-feira (5).

Os candidatos da coligação "Aliança por Manaus" caminharam por diversas ruas do bairro cumprimentando moradores como a costureira Nency Souza Freitas, cuja família já mora há 50 anos no Alvorada.

Alberto Neto ouviu de comerciantes a necessidade de organizar o trânsito, melhorar a qualidade da educação e saúde na localidade. O candidato a prefeito falou de compromissos que tem assumido com a população.

"Nós iremos fortalecer os investimentos na saúde da nossa cidade de Manaus, com melhorias na atenção básica e vamos buscar mais recursos junto ao Governo Federal para conseguir evoluir esse setor", explicou.

O comprometimento do candidato é muito importante para moradores como a dona América Costa, cujo filho teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisa de atendimento especializado e uma cirurgia.

Alberto Neto ouviu de comerciantes a necessidade de organizar o trânsito, educação e saúde | Foto: Euzivaldo Queiroz/Divulgação





"Temos um exemplo muito bom de responsabilidade de uma prefeitura com a Saúde quando há vontade política: Fortaleza tem sete hospitais públicos municipais que recebem demandas de atendimento especializado. Manaus precisa ter esse tipo de compromisso com o cidadão", disse.

Prevenção

Durante a caminhada, o candidato a prefeito, Capitão Alberto Neto, e o vice, Orsine Jr, fizeram uso de mascaras de proteção contra o contágio da Covid-19. A todo momento faziam uso de álcool em gel.

*Com informações da assessoria