“A cidade de Manaus vai ser a capital do turismo”, diz Capitão Alberto

Na tarde desta segunda-feira (6), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), recebeu o candidato a prefeito, Capitão Alberto Neto, do partido Republicanos e o vice, Orsine Júnior (PMN). O encontro contou com a presença de associados à CDL, além de representantes de entidades de classe de diversos segmentos da capital.

A reunião durou 2 horas, divididas em 30 minutos exclusivos para a explanação dos projetos de campanha do candidato, e 1h30 para perguntas dos convidados. Vale ressaltar que todos os cuidados de prevenção a disseminação da pandemia de Covid-19 estão sendo respeitados pela entidade.

O Deputado Federal e candidato à prefeitura iniciou seu discurso falando sobre assuntos importantes, como a criação de mais creches, reformas e construção de novas quadras poliesportivas além da ampliação da saúde básica na capital amazonense.

Desburocratizar sistemas e entraves relacionados à gestão pública municipal, também foi pautado pelo republicano. Ele salienta que questões como licenciamento ambiental precisa ser reformulado, ser prático e eficaz para quem deseja empreender na capital.

Sobre empregos e abertura de negócios, o Capitão fala sobre um 'Pronto Atendimento ao Empreendedor', projeto que vai auxiliar os trabalhadores e empresários na região.

Na educação, o candidato alerta sobre as más condições que a população enfrenta nas escolas públicas. A proposta é criar mais escolas militarizadas com ensinos mais proveitosos, integral e com mais resultados. Além de construções de novas creches em parceria com empresas do Distrito Industrial em áreas estratégicas de Manaus.

No transporte público e mobilidade urbana, Neto pretende resolver os problemas das faixas azuis na cidade.

“Nosso plano é fazer funcionar a faixa azul, além de manter a segurança no transporte coletivo implantando sistema de rastreamento com o aplicativo “buser”, que vai monitorar os ônibus em tempo real. E um botão de emergência para casos de assaltos nos coletivos, ele acionaria, e a viatura mais próxima atenderia a ocorrência”, disse.

O candidato fala em uma nova Guarda Municipal armada, novos treinamentos e rondas escolares para um monitoramento mais eficiente. O Capitão diz em construir uma nova unidade hospitalar para auxiliar na área da saúde, além de ampliar espaços e leitos dos hospitais já existentes.

Ele lembra as dificuldades da Pandemia e os reflexos que isso causou à população. “Com uma gestão inteligente, queremos ampliar as distribuições de remédios para toda a população. Diminuindo casos onde as classes mais pobres precisam escolher entre remédios caros ou não poder se alimentar”, destaca.

Com o novo marco legal do saneamento básico, o candidato fala das inúmeras possibilidades de se aproveitar disso. Preparando uma equipe técnica, serviço de qualidade, “uma reestruturação por completo”.

Além de todas as propostas, Neto ressalta a importância para o incentivo do esporte. “Vamos construir quadras poliesportivas nos bairros não assistidos com esse tipo de projeto. Com isso, certamente vamos aquecer a economia com a venda de artigos nesse segmento”.

O deputado menciona que o Centro da cidade precisa ser duramente reestruturado. “Manaus tem grande potencial para o turismo. Temos diversas belezas naturais que podem ser exploradas fazendo com que Manaus possa virar uma atração do turismo mundial, através da biodiversidade, paisagens, cultura etc.”.

O candidato aproveitou o tempo das considerações finais para enfatizar que, por ser vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, conseguirá recursos da gestão federal para implementar projetos sociais em Manaus com mais facilidade.

“Estou preparado para governar Manaus. Conheço muito bem a minha cidade. Sei como acessar recursos do Governo Federal, programas estes que irão salvar a vida do nosso povo, e que não estão sendo utilizados. Vamos também implementar as escolas cívico-militares municipais, parcerias público-privado e tudo isso, não será promessas vazias, como fazem outros candidatos”, completou.

*Com informações da assessoria