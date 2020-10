Ricardo Nicolau lidera pesquisa Perspectiva entre votos consolidados

O candidato segue também com uma das menores rejeições. | Foto: Divulgação

Manaus - Candidato a prefeito de Manaus pela Coligação “Pra Voltar a Acreditar”, Ricardo Nicolau é apontado como o que mais cresceu e o que tem mais votos consolidados na pesquisa da empresa Perspectiva, de propriedade do publicitário Durango Duarte, divulgada na manhã desta quarta-feira, dia 7. O candidato segue também com uma das menores rejeições.

"Fico feliz que as pessoas estão ouvindo as nossas propostas e aprovando nossas ideias. Nossa coligação se chama Pra Voltar a Acreditar e é isso que está acontecendo em Manaus. As pessoas têm parado para reparar bem no Ricardo Nicolau e o George Lins e estão vendo que dá para fazer diferente e muito mais pela nossa cidade do que foi feito nos últimos 30 anos”, destacou Ricardo Nicolau.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, Nicolau aparece com 4,8%, o maior crescimento entre todos os candidatos em relação à última pesquisa (1,2%). O estudo aponta também que Amazonino Mendes (Podemos), David Almeida (Avante), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e José Ricardo (PT) apresentaram queda.

Voto consolidado

O estudo da Perspectiva questionou também quem está com o voto consolidado e não pretende mudar. Ricardo Nicolau lidera neste quesito com 66,7%, mesmo patamar do Coronel Menezes (Patriota) e acima de Amazonino, que tem 66,1% de votos certos, conforme o estudo. Os números de Ricardo Nicolau são promissores também por ele ter uma das menores rejeições do pleito: apenas 2,6%.



Segundo a Perspectiva, o grau de confiabilidade da pesquisa é de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

A apuração está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-09713/2020. Estudo realizou mil entrevistas entre os dias 1º e 6 de outubro e divulgou o estudo na manhã desta quarta-feira.

