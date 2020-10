Aleam concederá título de cidadão amazonense a Eduardo Pazuello

Ministro da Saúde Eduardo Pazuello | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA) e recém confirmado ministro da saúde Eduardo Pazuello receberá as mais altas condecorações da Assembleia Legislativa do Amazonas ( Aleam), por serviços prestados à Amazônia.

As propostas por conceder o título de cidadão do Amazonas e a medalha Ruy Araújo ao general são dos deputados estaduais Adjuto Afonso (PDT) e Josué Neto (PRTB) e foram protocoladas em fevereiro deste ano.

No projeto de Lei 26/2020 Adjuto Afonso defende a concessão do título a Pazuello ao justificar a carreira militar do general e a Conquista do Prêmio Direitos Humanos 2018, em função da participação do militar nas ações de acolhimento aos venezuelanos durante a "Operação Acolhida", em Roraima.

Já Josué Neto aponta o currículo de Pazuello e as qualificações do ministro , além de sua origem militar, como razão das homenagens.

As duas iniciativas foram subscritas pelos deputados Péricles (PSL), João Luíz ( Republicanos), Álvaro Campelo ( Progressistas), Felipe Souza ( Patriota), Joana Darc (PL) e Fausto Júnior ( PRTB).

Carreira



O general Pazuello nasceu no Rio de Janeiro e formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984, como oficial de intendência.

No Exército, Pazuello comandou o 20; Batalhão Logístico Paraquedista e foi Diretor do Depósito Central de Munição, ambos no Rio de Janeiro. Em 2014, foi promovido a General-de-Brigada e, em 2018, a General de Divisão. Antes de ir para o ministério, exercia o comando da 12; Região Militar, em Manaus.

Como Oficial General, foi coordenador logístico das Tropas do Exército Brasileiro empregadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Leia mais:

General Eduardo Pazuello será efetivado como ministro da Saúde

Possibilidade de vacinação em janeiro anima governo do Amazonas

Pazuello: vacina de Oxford chega em janeiro ao Brasil