Ricardo Nicolau quer incentivo à abertura de empresas em Manaus

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), tem planos para desburocratizar a prefeitura e facilitar a criação de empresas. O objetivo é incentivar a geração de emprego e renda, pensando no cenário de pós-pandemia nos próximos anos.



Em visita à fábrica da Moto Honda da Amazônia, no Polo Industrial de Manaus, na manhã desta quinta-feira (8), Ricardo Nicolau apresentou as ações para facilitar e agilizar procedimentos de licenças municipais para novos empreendimentos, reduzindo seus prazos e burocracias.

“Precisamos fazer com que a Prefeitura não atrapalhe o desenvolvimento. O bom gestor desburocratiza, dá celeridade às licenças. O nosso compromisso é incentivar a geração de emprego e produzir cada vez mais, atraindo novos investimentos, novas empresas para fortalecer e ampliar a nossa economia e o Polo Industrial”, analisou Ricardo Nicolau, ao lado de seu candidato a vice-prefeito, Dr. George Lins (Progressistas).

Análises menores

De acordo com Ricardo Nicolau, uma das maneiras de desburocratizar é estipular um prazo menor para que a prefeitura faça a análise das licenças, criando a figura da licença provisória para determinadas situações. A ideia é incentivar o rápido funcionamento das empresas, desde que todos os trâmites legais sejam obedecidos.

Outra ação para fortalecer a economia diz respeito à divulgação permanente da importância do modelo Zona Franca de Manaus para o País. Consumidores de todas as regiões são beneficiados com a produção de TVs e motocicletas. Ainda assim, a guerra fiscal entre os Estados e a ascensão da industrialização do Paraguai são ameaças constante para a economia da capital amazonense.

“Os brasileiros ainda não imaginam a importância que tem o Polo Industrial de Manaus para o Brasil. É preciso mostrar todos os benefícios, que transcendem as questões ambientais e sociais, porque esse modelo também gera emprego e renda fora do Amazonas”, destacou Ricardo Nicolau. “O enfraquecimento da Zona Franca de Manaus não é interessante para o Brasil, mas é para o Paraguai, que está atraindo cada vez mais empresas brasileiras com seus incentivos”, completou.

Vice de Ricardo Nicolau, Dr. George Lins reforçou o compromisso em fortalecer o Distrito Industrial, trabalhando em parceria pela infraestrutura da região, ajudando também na logística da instalação de novas empresas.

“Acabamos de visitar a Moto Honda, uma empresa que gera 7 mil empregos diretos e muitos indiretos. Vamos trabalhar pela infraestrutura do Distrito Industrial para fortalecer ainda mais o Polo Industrial e para que a gente possa ampliar a geração de empregos na cidade de Manaus”, ressaltou.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

