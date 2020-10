Amil recebe motoristas de APPs para criação de projeto de mobilidade

Marcelo Amil se reuniu com motoristas de apps na quinta-feira (8) | Foto: Divulgação

Manaus - Melhorar a mobilidade urbana de uma cidade com as dimensões de Manaus é um dos maiores desafios do próximo prefeito. Para incrementar o plano de governo com propostas viáveis e que beneficiem a população, o candidato Marcelo Amil (PCdoB) recebeu nesta semana o líder da associação de motoristas de aplicativos, Alexandre Matias, e o projetor de APPs, Sandro Correia, para a criação de um projeto tecnológico que vai atender uma necessidade da capital: um modal de transporte repaginado que possa melhorar a vida das pessoas e, em contrapartida, aumentar a arrecadação para uso em iniciativas da gestão municipal.

Matias falou que um dos principais problemas dos motoristas de aplicativo que atuam na cidade é o custo alto e o percentual pago por viagem.

“Os motoristas não sabem quanto vão receber por viagem. O alto custo do combustível; os problemas de infraestruturas da cidade que prejudicam a manutenção dos veículos; a taxa que eles pagam para as empresas; a insegurança e a depreciação dos carros são alguns das dificuldades enfrentadas pela categoria na cidade. Nós queremos que essa taxa paga às empresas seja revista e que haja um cadastro dos passageiros que disponibilize as fotos, para que o condutor confirme a identidade de quem ele está transportando”, disse Matias.

Marcelo Amil falou da importância do encontro para viabilizar um projeto de mobilidade urbana que contemple os motoristas de aplicativos e os moradores de todas as zonas da cidade. Ele relata que a plataforma criada por Sandro Correia, com apoio da equipe AMIL, pode aumentar a arrecadação municipal para investimento na saúde, educação e assistência social.

“Nós estamos preparando um projeto para atender os motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas e a comunidade manauara. Um projeto que está sendo feito junto com a participação de quem entende do assunto. O custo vai ser menor e o pai de família vai poder levar para casa um pouco mais de dinheiro para gastar com alimentação, vestuário, educação e etc. Em contrapartida, a administração municipal poderá investir os recursos arrecadados na manutenção de outros projetos que constam no nosso plano de governo”, disse Amil, que destacou que a sua gestão será feita com participação das categorias, especialistas e com apoio dos mestres e doutores das universidades do Estado.

O candidato do PCdoB já lançou dois outros projetos que vão melhorar a mobilidade urbana em Manaus. Para desafogar o trânsito nas zonas Norte e Leste, Marcelo Amil propõe a construção da linha 1 do VLT. Conforme a proposta, os moradores do Conjunto Viver Melhor poderão ir até o bairro Coroado no modelo que será construído ao longo da Avenida das Flores/Torres.

*Com informações da assessoria