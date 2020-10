David e Marcos Rotta propõem construir viaduto na Bola do Produtor

Manaus - Candidatos da coligação Avante Manaus, David e Marcos Rotta, tem com proposta construir viaduto na Bola do Produtor, na Zona Leste da cidade, com o objetivo de eliminar congestionamentos e conflitos registrados no trânsito no local.

A iniciativa faz parte do planejamento das novas ligações viárias estruturantes, para dar mais fluidez e agilidade ao trânsito da cidade. Elas passam pela construção do corredor de ligação no eixo Norte e Sul, bem como pelo novo eixo Leste e Oeste - para unir a Avenida do Turismo com a Desembargador João Machado -, e da integração da avenida das Torres com o Distrito Industrial, ligando a Governador José Lindoso com a General Rodrigo Otávio e a Avenida Açaí.

Entre as medidas contidas no programa “Manaus Móvel”, destacam-se, ainda, o alargamento de trechos de algumas avenidas de Manaus e a implantação de sistemas inteligentes de semáforos, inicialmente, nos corredores de ônibus da área central da cidade.

De acordo com David Almeida, para dinamizar a implantação dos projetos de mobilidade urbana, o programa “Manaus Móvel” foi dividido em dois grupos: os de baixo ou médio custo e os de alto custo e prazos mais longos.

Objetivos

Segundo David, o programa prevê a organização dos estacionamentos públicos e privados da cidade, bem como a realização de estudos para adoção de mão única em vias urbanas, além da padronização e modernização da sinalização viária. “O programa também vai priorizar a implantação de um Sistema Inteligente de Semáforos (Sisman) nos corredores de ônibus, inicialmente na área central, depois levado para as áreas do Adrianópolis, Boulevard, Vieiralves e Cachoeirinha”, explica.

Também estão previstas as obras de alargamento das avenidas André Araújo e Efigênio Sales - trecho entre o viaduto Miguel Arraes e Via Láctea -; da rua Humberto Calderaro (antiga Paraíba) - no trecho entre a rua Belém e a André Araújo -; além da avenida Djalma Batista - no trecho entre a Unip e a rodoviária -; bem como da avenida Torquato Tapajós - no trecho entre o conjunto Santos Dumont e o José Henriques -, além da avenida Desembargador João Machado - no trecho entre a Constantino Nery e Constantinopla.

“Vamos implementar projetos e ações destinadas a melhorar o problema da mobilidade urbana na cidade e reduzir os tempos de transporte e custos logísticos, bem como para aprimorar a pavimentação das vias urbanas e ampliar o uso de transportes públicos e alternativos”, ressalta David.

O candidato ressaltou a experiência de seu vice como secretário municipal de Infraestrutura na Prefeitura de Manaus, para ajudar no andamento das obras de infraestrutura e mobilidade urbana. “Para cuidar de Manaus, é necessário ter experiência com a coisa pública. Eu tive essa experiência como governador do Amazonas, o Rotta, como secretário de Infraestrutura. Juntos nós vamos conseguir dar as soluções de que a nossa cidade precisa”, disse David.

