Candidato Coronel Marques (PSD) realiza adesivaço em Manaus

Manaus – O candidato a vereador Coronel Wilson Marques (PSD) realizou, neste sábado (10), um adesivaço como uma das estratégias de sua campanha. Foram cerca de trinta carros adesivados, obedecendo as medidas de prevenção no combate à Covid-19. O candidato realizou a ação nas zonas Norte e Leste da capital amazonense, com a expectativa que a ação alcance um número maior de eleitores.

Para ele, Manaus merece respeito e por isso ele almeja assumir o compromisso de representar os manauaras na Câmara Municipal. “Meu intuito é ajudar o povo. Não estou concorrendo essa eleição por dinheiro, afinal, além de ser militar sigo na carreira de empreendedor. Quero ser este representante, o vereador que devolva o respeito para nossa cidade. Sou da terra, já passei por muita coisa ruim nessa vida. Chegou a hora de retribuir a Deus tudo que recebi Dele”, explicou.

Não é a primeira vez que Wilson Marques participa de uma eleição. Sempre envolvido com a política, o coronel já tentou outras vezes uma vaga no pleito, no entanto não conseguiu. Isso nunca o desmotivou, pelo contrário, ele tem fé e acredita que a vitória está cada vez mais próxima.

“Sempre entendi que tudo acontece no tempo certo. Quero ser apenas um instrumento de benção na vida de quem precisa. Tenho trabalhado arduamente para que mais pessoas conheçam meus projetos e minha intenção como vereador. Não levo a carreira política como brincadeira. Ser vereador para mim é muito sério, como sempre digo: ‘Manaus merece respeito’. Vou lutar para mudar a triste situação que se encontra nossa cidade”, destacou o coronel Marques.

Histórico

Wilson dos Santos Marques Filho tem 51 anos, é amazonense, casado, pai e servidor público. Há 31 anos atua como policial militar combatendo a criminalidade, servindo e protegendo no estado do Amazonas, e hoje é Coronel Full. Formado em Psicanálise Clínica, atualmente, é acadêmico em odontologia e empresário reconhecido na cidade.

