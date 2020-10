Ricardo Nicolau discutiu soluções para melhorar saúde da zona rural

Manaus – Na manhã deste domingo (11), o candidato a prefeito Ricardo Nicolau, em visita a comunidades do ramal Pau Rosa, na zona rural da capital amazonense, conversou com moradores e lideranças sobre soluções para reformulação da zona rural de Manaus, principalmente as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Entre as ações prioritárias estão: construir novas UBS na zona rural, ampliar o horário de funcionamento para deixá-las abertas de domingo a domingo, ampliar a complexidade dos atendimentos e equipar com ambulâncias para levar os pacientes dos lugares mais remotos para o atendimento mais especializado na área urbana de Manaus.

“Estamos na UBS do Pau Rosa, vendo a estrutura e a necessidade de ampliar a complexidade, ampliar os serviços para essa comunidade que é tão grande e necessita de atendimentos mais especializados. Aqui agregam muitas comunidades, muitas pessoas. Precisamos trazer mais serviços até pela dificuldade que as pessoas têm em ir para a área urbana de Manaus”, explicou Ricardo Nicolau.

O candidato defendeu a revisão das metodologias de remoção dos pacientes para minimizar os casos que necessitam ser tratados na área urbana de Manaus. “Só conseguiremos isso ampliando a complexidade das UBS, melhorando o serviço de enfermagem e criando espaços para observação, curativos e medicação endovenosa”, afirmou.

Também especialista no setor de saúde, o candidato a vice-prefeito, o médico oncologista e professor universitário, Dr. George Lins (PP), ressaltou a importância de uma reformulação até arquitetônica no modelo das UBSs em Manaus. “A gente observa aqui na UBS do Pau Rosa questões de arquitetura, que dificultam o acesso das pessoas, sobretudo das pessoas com deficiência. A questão da área rural precisa ser tratada diferente da área urbana. Ela não pode estar fechada em pleno domingo. Aqui poderia dar os primeiros socorros numa eventual necessidade e daria condições de chegar até o atendimento mais especializado na área urbana”, avaliou.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ é a maior da eleição de Manaus deste ano e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

