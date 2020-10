Candidato Marcelo Amil realiza passeata na feira Eduardo Ribeiro

Manaus – Neste domingo (11), o candidato a prefeito Marcelo Amil realizou uma passeada na feira da Avenida Eduardo Ribeiro ao lado de apoiadores e militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A programação começou às 9h e seguiu por toda a avenida. Na ocasião, o candidato conversou com os feirantes e frequentadores do local.

A maioria das pessoas pediu oportunidades de trabalho. “A gente sempre fala que, no nosso governo, as pessoas vão estar em primeiro lugar. Nós vamos proporcionar oportunidades de emprego, renda, saúde e educação. Esses são fatores que colaboram para o desenvolvimento da cidade. Pensa comigo, se tenho o dinheiro no bolso, eu posso trazer a minha família para tomar café na Eduardo Ribeiro e ainda adquirir os produtos dos feirantes. Isso gera renda para quem vive disso", destacou.

Marcelo Amil caminhou ao lado da vice, professora Dora Brasil, dos dos membros da diretoria do PCdoB, Vanessa Grazziotin e Eron Bezerra, além dos candidatos que concorrem a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM).“Vi ele na televisão e gostei quando ele falou do Jorge Teixeira.

Ele é o único candidato que, de fato, parece conhecer a periferia, fala a nossa língua e pode fazer algo por nós. Nossa gente é esquecida pelos governantes, e vejo no Marcelo Amil alguém que pode mudar isso. Gostei muito de conhecer ele pessoalmente, acredito Amil é o nome que pode melhorar Manaus”, relatou a dona de casa Angelina Oliveira, que aproveitou a manhã de domingo com os filhos para caminhar pela feira.

Assim que Marcelo chegou à avenida, trabalhadores e visitantes o rodearam e quiseram falar com o candidato. Uma fila foi formada para tirar fotos ao lado dele. Durante a caminhada, Marcelo lançou o jingle da campanha. Com refrão forte e fácil de cantar, a composição é do sociólogo Luiz Carlos Marques e o intérprete é o cantor amazonense Júlio Rios. “Marcelo é meu prefeito. Vote Marcelo Amil, 65 não tem igual, nosso prefeito de Manaus”, foi o trecho mais cantarolado durante a passeata.

No final, os diretores da campanha e o próprio candidato falaram com o público presente. “Quero que vocês conheçam o Marcelo como nós o conhecemos. Ele é uma pessoa honesta e trabalhadora, que tem ótimas propostas para mudar Manaus”, Vanessa Grazziotin. Em seguida foi a vez de Eron Bezerra.

“Chega das mesmas pessoas no poder, essa cidade precisa de pessoas novas no comando que tenham disposição para a luta. Essa pessoa é o Marcelo Amil. Ele fará valer o direito do povo” disse Eron. Marcelo Amil fechou o discurso agradecendo a receptividade das pessoas e falou sobre as principais propostas do seu plano de governo.

“Obrigado por me receberem tão bem. Quero falar com vocês trabalhadores, vocês que seguraram essa pandemia e muitos que ficaram sem trabalho, na prefeitura é preciso gestão para cuidar dos direitos dos trabalhadores, dando meios para enfrentar essa crise econômica, além de incentivar o crescimento, lutando por tudo que já conquistamos", finalizou.

