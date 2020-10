Parlamentar do AM apresenta projeto de esporte para terceira idade

oberto Cidade destaca o esporte como uma das formas eficientes na manutenção das condições físicas da pessoa idosa, | Foto: Divulgação

Manaus - Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para prevenir ou retardar o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, o idoso deve realizar, semanalmente, pelo menos 150 minutos de atividades físicas de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade física de maior intensidade.

Com o objetivo de desenvolver ações, atividades e projetos voltados para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas da terceira idade, residentes no Amazonas, o deputado estadual Roberto Cidade (PV) apresentou na manhã desta quarta-feira (14), um Projeto de Lei (PL) que sugere a criação de um Programa de Incentivo à Prática de Esportes direcionado a esse público.

De acordo com o PL, entre as diretrizes do programa está o apoio a realização de eventos esportivos, tais como olimpíadas da terceira idade envolvendo todas as regiões do Estado, em parceria com as prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizadas.

Para a execução do programa as entidades e organizações representativas da pessoa idosa legalmente constituídas, que atendam à terceira idade apresentarão projetos que visem a prática de atividades esportivas ou de lazer para pessoas idosas.

Roberto Cidade destaca o esporte como uma das formas eficientes na manutenção das condições físicas da pessoa idosa, bem como de integração social.

“O esporte tem o seu papel de destaque na integração social e manutenção das condições físicas, considerados dois fatores essenciais na associação saúde e envelhecimento”, defendeu.

O parlamentar ressalta que mesmo com os benefícios comprovados, muitas vezes a falta de oportunidade de praticar esporte faz com que alguns idosos levem uma vida mais sedentária. Desta forma, políticas públicas que visem incentivar as práticas esportivas trarão melhorias à saúde mental e física dos idosos.

Diretrizes

Os projetos apresentados vão ser avaliados por uma Comissão formada por representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e do Conselho Estadual do Idoso. Após aprovação, os projetos receberão recursos da Seas, respeitando a legislação vigente.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Na melhor idade da vida, idosos retomam os estudos no Amazonas

Idosos de Manaus podem ter consulta médica via telefone da FUnATI

Dia do idoso: pandemia, saúde mental e física são desafios