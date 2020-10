Prefeito de Manaus participa das comemorações de 70 anos do TCE-AM

Prefeito Arthur Neto agradeceu a Instituição pela ajuda dos conselheiros | Foto: Divulgação

Manaus - A cerimônia pelos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) nesta quarta-feira ( 14) foi acompanhada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e por diversas autoridades do Estado.

A programação, dividida entre evento presencial e on-line, para evitar aglomerações neste tempo de pandemia da Covid-19, conta com atividades durante três dias, entre lançamento de livro e vídeo institucional e a inauguração do primeiro módulo do museu da Corte de Contas.

“Começo por agradecer a aprovação das nossas contas, sempre aprendendo com as observações dos conselheiros e essa última me encheu de orgulho, porque foi o reconhecimento de um esforço para fazer uma cidade ajustada na área fiscal e em sua Previdência. Estamos deixando abertas as portas de toda a banca nacional e internacional”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Neto, um dos convidados a falar durante a cerimônia.

Cerimônia

A cerimônia, transmitida pelo YouTube, foi aberta pelo presidente do TCE, que fez um breve relato histórico desde a criação do tribunal, em 1950. “A Corte de Contas do Amazonas foi criada, extinta, recriada, e, em 2020, se reinventou ao suspender as atividades e desenhar, projetar e executar o trabalho 100% em home office, em tempo recorde. Uma conduta histórica frente ao enfrentamento ao novo coronavírus. Os desafios foram muitos, mas soubemos superá-los para construir um tribunal, que sempre deu respostas aos anseios da sociedade", afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Museu da Corte de Contas

A placa inaugural do primeiro módulo histórico do Museu da Corte de Contas com um vasto acervo de documentos, materiais físicos e fotos históricas, também foi descerrada. A previsão é que o museu seja aberto a toda a sociedade, para visitação a partir de 2021.

Selo dos Correios

Na ocasião, também foi lançado o selo dos Correios, comemorativo aos 70 anos e um carimbo filatélico, feitos pela superintendente dos Correios, Antônia Rebouças de Oliveira.

“É um símbolo importante e eles traduzem sentimentos e sensações, que as palavras não são capazes de fazer”, destacou Mário de Mello. A cerimônia também contou com o lançamento de um livro sobre o TCE.

A segunda parte da cerimônia contou com a exibição de um vídeo com a história do TCE, depoimentos de autoridades e servidores, uma celebração ecumênica e foi encerrada com a apresentação oficial do “Hino do TCE”, de autoria do compositor amazonense Chico da Silva.

