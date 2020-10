Plataformas removem páginas que denegriam David nas redes sociais

As páginas eram denominadas ‘Amazonino Mendes’ e enchiam as redes de fake news contra David | Foto: Divulgação

Manaus - Membros da Coligação Avante Manaus classificaram de “exemplar” a decisão da juíza da Propaganda Eleitoral Mônica Cristina Chaves do Carmo, que no domingo (11) determinou a remoção de páginas que divulgavam notícias falsas com o objetivo de denegrir o candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida.

As páginas eram denominadas ‘Amazonino Mendes’ e enchiam as redes de fake news contra David, fazendo associações depreciativas com a intenção de atingir e desgastar o candidato, que, de acordo com os institutos de pesquisas eleitorais, é o principal adversário do candidato do Podemos na atual disputa municipal majoritária.

Ontem, coordenadores da coligação de David informaram à coluna que as páginas haviam sido removidas das redes.

Passe Livre

Em seu horário de propaganda no rádio e na TV, ontem, o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), propôs a implantação do Passe Livre Estudantil a partir de 2021.

O projeto será nos mesmos moldes do realizado em Recife (PE) e vai oportunizar a estudantes da rede pública de ensino o acesso gratuito ao transporte coletivo.

Em vantagem

Em eleições de vacas magras no Estado devido a pandemia do coronavírus, leva vantagem quem tem mandato e o tesouro municipal à sua mercê.

Essa realidade está fazendo a diferença, principalmente no interior, entre os candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador.

Sem dinheiro, os oposicionistas, como testemunham as mensagens via Whatsapp enviadas à coluna, esperneiam e denunciam os oponentes endinheirados.

Fundos de campanha

A falta de dinheiro está levando inúmeros candidatos a questionarem a distribuição dos recursos referentes aos fundos Partidário e Eleitoral.

Alguns criticam asperamente as cúpulas partidárias, acusando-as de aquinhoar apenas candidatos avaliados com condições de se eleger, deixando de fora os demais.

Os caciques controlam a grana dos fundos, distribuindo-as seletivamente conforme as possibilidades de vitória de cada postulante majoritário ou proporcional.

Vírus é o vilão

Pelo Whatsapp, candidatos com viés oposicionista atribuem a pandemia do coronavírus as dificuldades de campanha das atuais eleições.

Além da falta de dinheiro, em determinados municípios, onde os juízes eleitorais são mais rígidos com relação ao cumprimento dos protocolos sanitários, os caçadores de votos não podem promover aglomerações e nem apertar a mão de ninguém.

Aglomerações

De acordo com a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), dispararam os casos de covid-19 no Estado entre os dias 11 e 13 deste mês. O número de internações é preocupante, saindo de 15 para 30 casos.

Os dados coincidem com os recentes eventos políticos na capital e no interior, com o registro de aglomerações absurdas promovidas pelas coligações em disputa.

Tarcísio otimista

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, diz possuir informações de técnicos do Ibama de que o órgão aprovará, ainda este ano, o EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental), necessário para a obtenção do licenciamento visando a pavimentação do Trecho do Meio (km 198 ao 250) da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.

Nas redes sociais, o ministro assegura que o governo Jair Bolsonaro resolverá um imbróglio que dura 20 anos e concluirá a rodovia.

Certo de que Bolsonaro conseguirá o intento, Tarcísio não fala em pavimentação, mas asfaltamento do polêmico trecho.

Novo debate

A Band Amazonas confirmou a realização, no dia 12 de Novembro, do debate que vai encerrar o período de campanha dos candidatos que disputam a Prefeitura da capital em seu primeiro turno.

Já confirmaram presenças: Alfredo Nascimento (PL), Amazonino Mendes (Podemos), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Coronel Menezes (Patriota), David Almeida (Avante) José Ricardo (PT), Marcelo Amil (PCdoB), Romero Reis (Novo) e Ricardo Nicolau (PSD).

Segundo o diretor-geral da Band, Diego Trajano, todos os cuidados sanitários serão observados para que os candidatos não se exponham a qualquer risco com relação ao coronavírus.

Celeridade

Todos os 1.591 requerimentos apresentados pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus em 2020 foram deliberados e aprovados em plenário e encaminhados aos órgãos competentes para as devidas providências.

Também foram aprovadas todas as 323 Moções e as 604 Indicações apresentadas pelos parlamentares. A celeridade da tramitação de projetos de lei, requerimentos, moções e indicações foi um compromisso assumido pelo presidente da Casa, Joelson Silva.

Relatório dia 21

Apesar de diagnosticado com covid-19, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) não para de trabalhar e confirma para o próximo dia 21 a entrega do relatório sobre a indicação de Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Braga, os sintomas da doença são leves e não comprometem a elaboração do parecer.

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet (MDB-MS), explicou que numa eventualidade poderá nomear um relator ad hoc para a leitura do parecer de Braga.

Currículo

Para o senador Lasier Martins (Podemos-RS), o desembargador Kassio Nunes deverá esclarecer dúvidas sobre o seu currículo durante a sabatina a que será submetido no Congresso.

Outro senador, Marcos Rogério (DEM-RO), ressalta que, a despeito das dificuldades, Kassio tem todas as condições de substituir Celso de Mello no STF.

Consumidor

Resguardar o consumidor ao direito básico de não pagar um protesto superior ao que de fato deve, além de poder pagar sua conta de energia separada da taxa de iluminação, para que, quando for preciso contestar, não ser penalizado em um eventual corte de fornecimento.

São projetos de lei, de autoria do deputado Álvaro Campelo (Progressistas), que tramitam na Assembleia Legislativa e que deverão ir à votação em breve no plenário da Casa.

UBS bate recorde

Ontem, 14 de outubro, a Unidade Básica de Saúde Fluvial Lígia Loyola chegou à marca significativa de 19.423 atendimentos realizados em 91 comunidades rurais do município de Parintins.

Construída com recursos de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga e com contrapartida da Prefeitura de Parintins, a UBS fluvial tem realizado eficiente trabalho percorrendo todas as regiões do interior, oferecendo serviços médicos, de enfermagem, odontologia, nutrição, de assistência social e de laboratório, bem como testes rápidos à população ribeirinha.

No auge da pandemia do coronavirus, a UBS foi transformada em unidade referência para síndromes respiratórias atendendo os assintomáticos das comunidades rurais ou residentes na área central de Parintins. Neste período, ela atendeu 3.862 pessoas.

