Romero inclui capacitação e valorização dos professores em governo

No Dia do professor, 15 de outubro, o candidato a prefeito de Manaus Romero Reis, da chapa Manaus tem Pressa (Partido NOVO), estabeleceu como prioridade melhorar a educação municipal a partir da qualificação dos docentes e servidores por meio da revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos professores, com bônus salarial atrelado ao desempenho dos alunos; além de instituir a meritocracia no processo seletivo de escolha dos gestores e diretores da rede de ensino municipal.

“Investir na educação também passa por valorizar os professores, que são seres especiais por dever de ofício. O professores vão ser muito bem cuidados na minha gestão, com salários adequados, com treinamento, capacitação, porque eles vão promover educação de qualidade”, ressaltou.

Outra proposta de Romero para a educação municipal é incluir habilidades matemáticas, tecnológicas e idiomas à grade curricular, com matérias próprias do mundo digital: Programação, Automação, Matemática avançada, Matemática Financeira, Língua inglesa e Língua espanhola. O objetivo é capacitar os alunos para os desafios do mercado de trabalho contemporâneo com educação de base de qualidade.

“Sei como a educação pode transformar a vida de uma pessoa pelo meu próprio exemplo. Meu pai não concluiu a quarta série primária e minha mãe não terminou o ginásio. Mas eles fizeram questão de me ensinar bons valores e me deram oportunidade de estudar. Estudei em escolas militares, entrei para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Exército Brasileiro, de onde entrei para a reserva no posto de major. Daí fui me especializar e entrei para a vida empresarial. Quero trabalhar para que os jovens manauaras também possam mudar suas vidas por meio da educação”, disse o candidato.

Além disso, Romero tem como principal proposta para Manaus “Vale-Creche” para crianças de 2 a 5 anos. O Vale Creche no valor de R$ 511 pretende disponibilizar 10 mil vagas através de oferta de bolsas de estudos em creches particulares. O Vale Creche não exclui a responsabilidade do município de cuidar da educação infantil, com a construção de centros educacionais próprios.

Outros projetos

O plano de governo de Romero Reis também prevê para a educação a implantação do Projeto Piloto Escola Independente ou Charter School. Isso deve funcionar através de uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público para a educação, transferindo a responsabilidade da gestão da escola para um grupo empresarial, dentro de parâmetros de qualidade, definidos e monitorados pelo Conselho Municipal de Educação.

Esse modelo de ensino inclui disciplinas na grade curricular ligadas ao mundo digital, como empreendedorismo, gestão e inovação. Esse modelo, que já funciona na Europa e nos Estados Unidos, é conhecido como gerador de escolas de referência em qualidade na educação, e possui o mesmo investimento por aluno que a Prefeitura de Manaus já gasta.

*Com informações da assessoria