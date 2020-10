Alberto Neto reafirma compromisso com profissionais da educação

Alberto propõe investir na valorização dos professores em sua gestão | Foto: Euzivaldo Queiroz

Manaus - Para reafirmar o compromisso com os educadores no dia dedicado a eles, o candidato a prefeito de Manaus, deputado federal Capitão Alberto Neto, da coligação "Aliança por Manaus", utilizou suas redes sociais para publicar uma homenagem aos profissionais.

"O professor merece ser valorizado, tanto dentro da sala de aula quanto fora dela, com bons salários, como uma boa estrutura de carreira. A educação é uma das principais armas no combate à criminalidade. A educação e o investimento nos professores serão prioridade na nossa gestão", garantiu.

Na Prefeitura de Manaus gerida por Capitão Alberto Neto, a valorização dos professores, as melhorias na qualidade do ensino e nas condições de trabalho serão priorizadas, pois o prefeito conhece por experiência própria as dificuldades vividas diariamente por quem faz da educação a sua vida.

Em seu plano de governo, o candidato prevê parceria com universidades e empresas do Polo Industrial de Manaus, para implantação do Centro de Apoio à Inovação e Novas Práticas Pedagógicas, que dará suporte aos professores da rede municipal para aprimorarem suas práticas de docência.

Outro projeto a ser implantado será o “Escola Nota 10”, com objetivo de premiar escolas e profissionais de excelência, eleitos por meio de indicadores de aprendizagem dos alunos, como uma maneira de valorizar o empenho dos trabalhadores.

"Planejamos transformar as escolas municipais em verdadeiros celeiros de talentos, tanto de professores, quanto de alunos, nossos profissionais merecem ter orgulho da profissão, para andarem de cabeça erguida sabendo que são valorizados e reconhecidos no exercício dessa profissão tão maravilhosa que é ser professor", ressaltou.

Atuação parlamentar

Na Câmara dos Deputados, Alberto Neto tem diversas proposituras em defesa dos professores. Destaque para o Projeto de Lei 3879/2020, de autoria do deputado, que propõe que o pagamento de aposentadoria de profissionais da educação seja inserido entre as despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino.

"Em alguns estados brasileiros, os Tribunais de Conta vedam o pagamento, com o frágil argumento de que o inativo não mantém nem desenvolve o ensino. Isso está errado. Os professores devem ter seus pagamentos assegurados pela brilhante colaboração que deram para o país nos anos em que atuaram em sala de aula", defende o parlamentar.

Homenagem à mãe

Capitão lembra da mãe, dona Vilma Cavalcante, que é diretora de escola e da paixão demonstrada por ela que o inspirou a seguir o mesmo caminho. O primeiro emprego de Alberto Neto foi como professor de matemática, anos depois também foi professor universitário, área na qual tem especialização em docência do ensino superior.

"Antes de ser capitão, eu era o professor Alberto Neto. Comecei muito jovem, com apenas 17 anos, foi minha primeira profissão, de onde eu tirei o sustento da minha família e aprendi a importância do professor na sociedade, na vida de cada estudante, o professor é um instrumento para formar bons cidadãos", declarou.

