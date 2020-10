Candidatos apostam em propostas para 'velhos problemas'

Transporte, segurança e educação são os principais anseios da população manauara | Foto: Divulgação

Manaus - Melhorias para a mobilidade urbana e aumento nas vagas em creches municipais são exemplos de propostas que têm sido resgatadas por candidatos à Prefeitura de Manaus no pleito municipal deste ano. A reciclagem de propostas é reflexo dos anseios da população, que não teve os problemas resolvidos nas últimas eleições e padecem com a falta de comprometimento das gestões anteriores.



A ideia de propor a gratuidade nos transportes coletivos para estudantes, conforme já feito em outras capitais brasileiras, foi apresentada nas eleições municipais de 2016, pelo candidato José Ricardo (PT). No pleito deste ano, Ricardo Nicolau (PSD) é quem destacou a proposta em seu plano de gestão e afirmou que é algo que já deveria estar em vigor. Além disso, o candidato explicou que a proposta foi desenvolvida após ouvir as demandas da população.

"Estamos buscando os bons projetos realizados no Brasil e no mundo. O que deu certo e pode ser adaptado para a nossa realidade, nós faremos. Não faremos projetos mirabolantes e sim mostrar ideias que deram certo e que já deveriam estar sendo aplicadas em Manaus. Nós temos coragem e sabemos como fazer. Todas as nossas propostas foram desenvolvidas a partir de ouvir as pessoas. Não podemos falar de transporte público sem ouvir os usuários", explicou Nicolau.

Segundo o cientista político, Carlos Santiago os problemas são os mesmos há décadas, logo o eleitor deve ter ser crítico na hora de ir às urnas e votar conscientemente. E apesar do resgate de propostas por parte dos candidatos ser positivo, a decepção do eleitorado ainda é grande.

"O modo de conquistar o eleitor é o mesmo. É por isso que há tanta falta de credibilidade e confiança na classe, e também por isso que a apatia do eleitorado está muito mais presente nestas eleições. Só o eleitor é capaz de mudar a política. Se tudo parece igual, o eleitor pode ser o grande diferencial, pode mudar o rumo das eleições", afirmou.

Sistema de mobilidade urbana

Para tentar melhorar a mobilidade urbana de Manaus o candidato Romero Reis (Novo) propôs a implantação do Bus Rapit Transport (BRT), uma via exclusiva para ônibus com sistema operacional similar a metrôs. O candidato afirmou que pretende continuar o que já está sendo implantado no trecho da faixa azul, na integração entre Zona Norte e Centro.

"A atual administração está fazendo o braço sul do BRT, que vai do T1 (Constantino Nery) ao T6 (Zona Norte), portanto, nós vamos concluir esse trecho que irá integrar os terminais rodoviários, num circuito de 50 km nas principais avenidas de Manaus. Porque entendemos o que for bom nós vamos dar continuidade. O BRT vai funcionar em perfeita integração com as estações hidroviárias, que é um novo modal que estamos propondo para Manaus", explicou o candidato.

A autônoma Edilene Vieira, 37, explicou que o cenário de insegurança e apatia de muitos eleitores pode distanciar alguns candidatos que apresentam propostas quase fictícias. "Nós, eleitores, queremos solução para os problemas, menos burocracia para a classe média baixa. Solução para educação, para o povo e os professores, solução para saúde. Apenas prometer coisas inalcançáveis não vai garantir o voto de confiança", defendeu.

Aumento no quantitativo de creches

A oferta de mais vagas em creches municipais é uma ideia que vem sendo propostas por diversos candidatos nos últimos três pleitos municipais. No entanto, a proposta foi resgatada e remodelada por David Almeida (Avante), que explicou que a escolha é uma alternativa de sanar um problema que ainda repercute na capital amazonense.

"Existem propostas que parecem ser as mesmas, mas na verdade elas são apenas a necessidade de resolver problemas que nunca são resolvidos como, por exemplo, a situação das creches e pré-escolas, na educação básica. Já prometeram construir 100 creches numa eleição, que não fizeram. Nenhuma dessas promessas foi cumprida. A nossa proposta em relação à educação básica parece ser a mesma, mas não é. Ela é factível, possível de realizar", relatou o candidato.

